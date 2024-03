TIRA PIU' UN PELO DI FISICA - UNA COPIA DEL RAPPORTO MANHATTAN, FIRMATO DA 24 SCIENZIATI CHE LAVORARONO ALLO SVILUPPO DELLA BOMBA ATOMICA (TRA CUI ROBERT OPPENHEIMER ED ENRICO FERMI), VERRA' VENDUTO ALL'ASTA PER DECINE DI MIGLIAIA DI DOLLARI - LA VENDITA SI CONCLUDERA' POCHI GIORNI DOPO I PREMI OSCAR, DOVE IL FILM SULLO SCIENZIATO DOVREBBE VINCERE DIVERSE STATUETTE, TRA CUI QUELLA PER MIGLIOR FILM, GIUSTO IN TEMPO PER FAR SCHIZZARE IN ALTO IL PREZZO...

rapporto manhattan in vendita all'asta.

(ANSA) - Una rara copia del rapporto del 1945 sullo sviluppo della bomba atomica e' all'asta in questi giorni per decine di migliaia di dollari da RR Auction. Il documento e' firmato da 24 scienziati protagonisti del Progetto Manhattan tra cui Robert Oppenheimer, Enrico Fermi e i premi Nobel Ernest Lawrence, James Chadwick, Harold Urey e Isidor Rabi. La vendita online si chiudera' il 13 marzo, tre giorni dopo gli Oscar in cui Oppenheimer, il film di Christopher Nolan sul padre della bomba atomica, dovrebbe fare man bassa di premi tra cui una statuetta nella categoria piu' ambita: il miglior film.

rapporto manhattan in vendita all'asta.

Il rapporto, intitolato Atomic Bombs: A General Account of the Development of Methods of Using Atomic Energy for Military Purposes Under the Auspices of the United States Government, 1940-1945, fu completato prima del primo test della bomba nel luglio 1945 a Alamogordo (un momento raffigurato nel film) e stampato privatamente nell'agosto di quello stesso anno. In tutto 200 pagine il dossier contiene un resoconto della storia tecnica e amministrativa dello sviluppo della prima bomba atomica.

robert oppenheimer progetto manhattan

E' controfirmato in copertina in penna stilografica dal suo autore, il fisico e diplomatico Henry Smyth, che, dopo aver partecipato al Progetto Manhattan, divenne membro della U.S. Atomic Energy Commission (AEC) e ambasciatore degli Stati Uniti presso l'Aiea. Lo Smyth Report, come fu conosciuto all'epoca, venne diffuso il 12 agosto 1945, pochi giorni dopo gli attacchi contro Hiroshima e Nagasaki che causarono oltre 200 mila morti e portarono alla resa del Giappone e alla fine della Seconda Guerra Mondiale.

oppenheimer nolan robert oppenheimer albert einstein 2 robert oppenheimer 6 robert oppenheimer albert einstein 1

robert oppenheimer 5 robert oppenheimer 8 robert oppenheimer 9