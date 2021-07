31 lug 2021 19:18

TIRATE FUORI IL GREEN PASS: SARA’ NECESSARIO PER NAVI, AEREI E TRENI A LUNGA PERCORRENZA - IL CONTROLLO VERRA’ FATTO AL MOMENTO DI SALIRE A BORDO DAL PERSONALE, PROPRIO COME AVVIENE ATTUALMENTE PER I DOCUMENTI DI IMBARCO E DI IDENTITÀ - ACCESSO LIBERO INVECE SU BUS, TRAM E METROPOLITANE - DAL 6 AGOSTO SARA’ OBBLIGATORIO PER LE ATTIVITA’ AL CHIUSO, COMPRESI RISTORANTI E BAR PER LA CONSUMAZIONE AL TAVOLO…