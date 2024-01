11 gen 2024 19:32

TIZIANA CANTONE, ORA IL CASO È DAVVERO CHIUSO – È STATO ARCHIVIATO IL FASCICOLO PER OMICIDIO VOLONTARIO APERTO DALLA PROCURA DI NAPOLI NORD A CARICO DI IGNOTI – LE NUOVE INDAGINI NON AVREBBERO FATTO EMERGERE ELEMENTI SUFFICIENTI PER SOSTENERE UN’IPOTESI DIVERSA DA QUELLA DEL SUICIDIO DELLA 31ENNE, TROVATA SENZA VITA NEL 2016 A CASA DELLA MADRE, A MUGNANO, DOPO LA DIFFUSIONE DI ALCUNI SUOI VIDEO HARD SU INTERNET…