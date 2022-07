UN TOGA PARTY FINITO MALE – DURANTE UNA VACANZA A RIO DE JANEIRO UN GIUDICE AMERICANO HA INGAGGIATO DUE PROSTITUTE CHE LO HANNO RAPITO E TENUTO IN OSTAGGIO PER OTTENERE UN RISCATTO DI 36.000 DOLLARI – PER LIBERARLO È STATO NECESSARIO L'INTERVENTO DELLE FORZE SPECIALI BRASILIANE – SONO STATE ARRESTATE QUATTRO PERSONE. UNO DEI SEQUESTRATORI È STATO IDENTIFICATO COME IL CAPO DI UNA GANG IN LIBERTÀ VIGILATA DOPO UNA CONDANNA A 15 ANNI – VIDEO

Durante una vacanza a Rio de Janeiro, Brasile, un giudice americano dopo aver ingaggiato due prostitute è stato rapito e tenuto in ostaggio con l’intento di ottenere un riscatto di $ 36.000. Sono state arrestate quattro persone, di cui due uomini che si erano spacciati per agenti di polizia.

Il rapimento

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il magistrato, il cui nome non è stato diffuso dalle autorità brasiliane, è arrivato a Rio de Janeiro il 3 luglio. Il giudice ha raccontato di aver conosciuto le due donne, identificate come Shayna Monteiro e Beatriz Freitas, nei precedenti viaggi nella città carioca. Ha contattato le donne e le ha invitate in un appartamento che aveva affittato a Copacabana.

Monteiro e Freitas hanno lasciato l’appartamento intorno alle 11:30 ma sono tornate un’ora dopo, accompagnate da Erivaldo da Silva e Alef dos Santos, che le hanno seguite nella camera del giudice e si sono identificati come poliziotti. A quel punto gli uomini hanno detto che le ragazze erano minorenni e lui era in arresto. In seguito i due finti poliziotti hanno contattato un’amica del giudice che vive a Rio de Janeiro e le hanno detto che lo avrebbero portato in una stazione di polizia nella zona nord di Rio. Per il suo rilascio hanno chiesto un riscatto. Dopo alcune ore di trattative avevano stabilito il pagamento di $ 36.000.

L’amica del giudice ha contattato un membro del dipartimento di polizia militare e con l’assistenza di un’unità di polizia per i rapimenti, è riuscita a concordare un punto di ritrovo. Da Silva è tornato a Copacabana per ritirare il riscatto ma è stato arrestato. Ha poi condotto le forze dell’ordine nel posto dove si trovava il giudice, liberato senza problemi.

Il sequestratore è il capo di una gang di Rio

Il sequestratore è stato identificato come il capo di una gang che opera nella zona ovest di Rio ed era in libertà vigilata per aver scontato parte di una condanna a 15 anni per possesso illegale di arma da fuoco e associazione a delinquere. Ora è accusato di estorsione e rapimento.

Ancora pendenti le accuse per Monteiro, Freitas e dos Santos. La polizia è ancora a caccia di due uomini, compreso uno che è stato ripreso dalle telecamere posizionate nell’atrio dell’edificio dove si trovava l’appartamento del giudice.

