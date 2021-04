TOGA IN SVENDITA – IL MAGISTRATO GIUSEPPE DE BENEDICTIS SI È ROVINATO LA CARRIERA PER 57MILA EURO. UNA CIFRA CHE NON FA NEPPURE UN ANNO DEL SUO STIPENDIO NETTO – LE INTERCETTAZIONI: “HO SPESO 30 MILA EURO E MI SONO COMPRATO IL GIUDICE A BARI”, “PERDONAMI SE TI STO STALKERIZZANDO, RICORDATI DI FAR INCASSARE IL MIO ASSEGNO TI RINGRAZIO…”

2 - TANGENTI PER SCARCERARE I BOSS ARRESTATI GIUDICE E AVVOCATO I SOLDI NELLE PRESE ELETTRICHE

Michela Allegri per “il Messaggero”

Boss scarcerati in cambio di tangenti. L'inchiesta che travolge gli uffici giudiziari di Bari e che porta in carcere un magistrato e un avvocato è della Procura di Lecce: al gip Giuseppe De Benedictis e al penalista Giancarlo Chiariello la Dda contesta la corruzione in atti giudiziari e anche l'aggravante mafiosa.

De Benedictis, per denaro, avrebbe emesso provvedimenti favorevoli agli assistiti di Chiariello, in gran parte appartenenti a cosche o legati alla criminalità organizzata. Nell'ordinanza di arresto il gip di Lecce, Giulia Proto, parla di «un deprimente quanto collaudato sistema di svendita delle pubbliche funzioni, un costante mercimonio della giurisdizione, piegata ed asservita a scopi illeciti».

IL DENARO

La svolta nell'inchiesta è arrivata il 9 aprile, quando l'ufficio di De Benedictis è stato perquisito: gli investigatori hanno trovato circa seimila euro pagati poco prima dal legale: entrambi erano pedinati e intercetatti.

Il giudice ha quindi presentato al Csm richiesta di dimissioni dalla magistratura, «per vergogna», aveva detto. Ma in una telefonata captata poco dopo dai carabinieri ha specificato a un amico: «Mi sono dimesso per evitare il carcere».

E ha aggiunto: «Chiarello mi dette una cosa da studiare e mi dette qualche soldo, come scesi dallo studio stavano i carabinieri, perquisizione, corruzione... quello stava puntato». A casa del magistrato sono poi stati trovati altri 60mila euro: le mazzette erano nascoste in alcune prese per derivazioni elettriche ed erano divise in importi che variavano dai duemila ai 16mila euro.

Gli indagati sono in tutto 12: ci sono altri tre avvocati, tra i quali il figlio di Chiarello, Alberto, che in tre zaini nascosti in un divano di casa aveva 1,2 milioni in contanti, la collega Marianna Casadibari e l'avvocato Paolo D'Ambrosio.

Tutti sono accusati di concorso in corruzione in atti giudiziari. Indagato anche un carabiniere in servizio alla Procura di Bari, Nicola Vito Soriano. Il gip Proto, che ha disposto il carcere per il collega e per l'avvocato, parla di un «gravissimo quadro indiziario», emerso non solo dalle dichiarazioni di alcuni pentiti, ma anche da video e intercettazioni.

Un quadro «reso ancor più grave dalla qualifica dell'indagato: un gip, che ha il potere sulla libertà degli individui, che mette al servizio di uno scaltro avvocato per favorire personaggi di elevata caratura criminale», si legge ancora nell'ordinanza.

LE INTERCETTAZIONI

«Ho speso 30mila euro e mi sono comprato il giudice a Bari», ha detto intercettato insieme alla moglie un pregiudicato assistito da Chiarello, che era riuscito a ottenere i domiciliari con braccialetto elettronico e si vantava di essere uscito dal carcere dopo appena 3 mesi di reclusione.

Secondo gli inquirenti, il denaro sarebbe stato consegnato al giudice tramite l'avvocato: 7 giorni dopo il provvedimento di scarcerazione il gps dell'auto del magistrato ne segnalava la presenza a casa del legale. Lo scambio di tangenti sarebbe proseguito nonostante la consapevolezza di Chiarello e di De Benedictis di essere sotto inchiesta. Scrive il giudice nell'ordinanza: «De Benedictis, in attesa della prevista restrizione cautelare, non disdegna l'ennesima dazione. Delinque fino all'ultimo momento, e oltre».

E ancora: «L'aspetto inquietante della vicenda, a dimostrazione del delirio di onnipotenza di entrambi, è che De Benedictis, già nel gennaio 2021 era consapevole che Chiariello fosse oggetto di investigazione». Lo avrebbe saputo dal carabiniere indagato. Nonostante questo, il giro di mazzette e scarcerazioni sarebbe andato avanti.

LA RICOSTRUZIONE

Nel giugno 2020, per esempio, era toccato al pregiudicato barese Roberto Dello Russo. Ecco la ricostruzione degli inquirenti: «L'accordo veniva chiuso a 18mila e per arrivare a tale cifra Chiariello riferiva che si sarebbe tolto il suo onorario».

L'intercettazione sembra chiara, per l'accusa: «Diciò, mi tolgo tutto io, me la vedo tutto io, va bene?», dice l'avvocato. «Fai prima guerra mondiale, dai», risponde De Benedictis. Tradotto: 15-18, gli anni della guerra, per indicare una cifra compresa tra i 15 e i 18mila euro.

corruzione

3 - GIUSTIZIA IN SALDO, TOGHE IN VENDITA

Giacomo Amadori e Giuseppe China per “La Verità”

Non c'è pace per la magistratura italiana. Mentre le toghe ai vertici del Sistema si randellano tra di loro, con il rischio di paralizzare la macchina della giustizia, per issare sulla picca la testa del loro vecchio leader Luca Palamara, nelle retrovie, colleghi più attirati dal denaro che dal potere, si ingegnano per arrotondare a suon di mazzette i già lauti stipendi.

Un malcostume che starebbe diventando regola a voler dare valore statistico ai ripetuti casi di corruzione finiti di recente sulle gazzette. In Puglia, per esempio, dopo gli arresti di Antonio Savasta e Michele Nardi, è venuto il turno di Giuseppe De Benedictis. Il terzetto ha trovato nel procuratore di Lecce Leone De Castris un implacabile cacciatore di toghe corrotte.

La comune provenienza geografica dei mariuoli ci perplime: i magistrati vengono resi più corruttibili dall'abuso di cozze pelose e cicerchie oppure nel Salento c'è chi, insensibile al richiamo della corporazione, cerca di fare pulizia più che ad altre latitudini?

A prescindere dalla risposta, in un momento in cui la magistratura ha raggiunto il livello più basso di credibilità nella sua storia recente, a causa di inchieste e faide di ogni genere, non sentivamo la mancanza delle imprese di De Benedictis da Molfetta. È finito ieri in manette per aver intascato 57.000 euro di mazzette da questo e quell'imputato.

Una cifra che a ben vedere non fa neppure un anno dello stipendio netto da giudice. Una carriera rovinata, in fondo, per pochi soldi.

CORRUZIONE

Emblematico quanto dice un certo Danilo Pietro Della Malva in una conversazione con la moglie Valeria: «Però... però aspetta ...ho speso trentamila euro e mi sono comprato il giudice a Bari». Il cadeau è il cinquantanovenne magistrato, un po' spelacchiato, magari con qualche decimo di vista mancante, ma di garantita efficacia. Era in grado di spostarti, secondo le accuse, dal carcere a casa a prezzi modici.

Ecco spiegata in poche righe l'inchiesta che ha portato De Benedictis dietro alle sbarre. Nel fascicolo i pm contestano a vario titolo i reati di rivelazione di segreto di ufficio e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e in atti giudiziari, con l'aggravante (non riconosciuta dal Gip) di aver agevolato clan mafiosi, anche dettando ai periti cosa scrivere per far scarcerare i boss.

In totale nel procedimento sono state iscritte 12 persone e tre di questi sono finite in prigione: De Benedictis, l'avvocato Giancarlo Chiariello e Della Malva.Della Malva, come sottolinea il Gip Giulia Proto, è un personaggio di una certa caratura criminale (è sospettato di essere promotore e organizzatore di una banda dedita al narcotraffico) e non aveva nessun motivo per millantare con la consorte il mercimonio.

Che i carabinieri del Nucleo investigativo di Bari hanno registrato in presa diretta. L'ultimo caso lo scorso 9 aprile, quando De Benedictis fa visita all'avvocato Chiariello. Terminato l'abboccamento, il giudice torna in Tribunale. In ufficio, le telecamere lo riprendono «mentre maneggia - estraendola dalla tasca destra del giubbotto di pelle e riponendola nella tasca sinistra dei pantaloni - una busta di carta bianca». In cui c'è una mazzetta da 5.500 euro «per il provvedimento di favore adottato il 31 marzo 2021 nei riguardi di Antonio Ippedico».

L'attività di indagine ha anche ricostruito il suk dietro a quella presunta tangente. Protagonisti sempre il giudice e l'avvocato. De Benedictis: «[] Poi si vede, più in là te la faccio, ora ti faccio Monacis. Quando devi presentare la domanda per quello?». Chiariello: «E io quello volevo sapere».

corruzione

Dopo la toga sussurra: «Può darli?». «Ci dobbiamo incontrare», replica il legale. Chiariello fa la prima offerta: «Sedici qualche cosa in più». De Benedictis non deve sembrare convinto. A questo punto l'avvocato rilancia: «Dicio' (nel senso di 18.000 euro, ndr) mi tolgo tutto io». De Benedictis: «Allora fai dicio'». Soldi che per l'accusa sarebbero poi stati consegnati il 3 luglio 2020.

E qui l'ordinanza ci regala una scena da commedia all'italiana. Quel giorno sono passate da poco le otto del mattino e Chiariello è nell'androne del portone «in pantaloncini corti e con una valigetta 24 ore». Raggiunto da De Benedictis, entra con lui «nell'ascensore, salgono fino al sesto piano, e senza mai uscire, tornano immediatamente al piano terra».

Gli investigatori annotano: «In quegli attimi all'interno dell'ascensore Chiariello consegna "la mazzetta" che il magistrato ripone evidentemente in tasca. Quindi escono, vanno al bar e Chiariello rientra nell'androne con in mano la valigetta chiaramente vuota».

corruzione

Nel fascicolo di indagine del pm Roberta Licci è stato iscritto pure il figlio di Chiariello, Alberto, anch' egli avvocato. Quest' ultimo, in un altro episodio documentato dai carabinieri, «secondo un ormai consolidato modus operandi», in qualità di «intermediario del padre Giancarlo, entra nell'ufficio del giudice e gli rivolge questa semplice domanda: "Vuole un caffè?"». De Benedictis, «intuendo il motivo sotteso all'invito», risponde senza giri di parole: «Dove sta tuo padre?».

A casa del figlio d'arte sono stati trovati 1,3 milioni di euro cash nascosti in tre zaini. Quella di celare il contante era una pratica utilizzata anche da De Benedictis, il quale metteva il denaro nei posti più disparati. Durante la perquisizione, come detto, gli investigatori hanno recuperato 57.700 euro complessivi. Una parte era occultata «all'interno di una cassette di sicurezza di piccole dimensioni, celata dietro una placca riproducente una presa di corrente []». Per gli investigatori De Benedictis aveva un chiodo fisso per i «sordi»: tanto che una mattina dal suo ufficio contatta un funzionario di banca.

corruzione

«Perdonami se ti sto stalkerizzando volevo solo sapere, ricordati di far incassare il mio assegno ti ringrazio». De Benedictis, da buon conoscitore del codice, quando l'aria si è fatta pesante, ha anche provato a evitare il carcere, come confida in una conversazione telefonica con un amico: «Perché venerdì io, quello Chiariello mi dette una cosa da studiare e mi dette qualche soldo, come scesi dallo studio stavano i carabinieri, perquisito, perquisizione, corruzione quello Chiariello stava puntato, io mi sono dimesso (dalla magistratura, ndr) per evitare il carcere».Missione miseramente fallita.