20 gen 2023 16:57

TOGATA E FUGA – DUE DELLE TRE DONNE CHE FRATELLI D'ITALIA HA FATTO ELEGGERE COME MEMBRI LAICI DEL CSM NON AVREBBERO I REQUISITI PER SEDERE NELL'ORGANO CHE REGOLA LE QUESTIONI INTERNE DELLA MAGISTRATURA – TRA ROSANNA NATOLI, ISABELLA BERTOLINI E DANIELA BIANCHINI CI SAREBBE CHI NON HA PRATICATO “EFFETTIVAMENTE” PER 15 ANNI LA PROFESSIONE DI AVVOCATO O DI PROFESSORE DI DIRITTO, REQUISITO OBBLIGATORIO PER RICOPRIRE LA CARICA – A VALUTARE I PROFILI SARÀ UNA COMMISSIONE DELLO STESSO CSM…