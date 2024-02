13 feb 2024 15:00

TOH, C'E' UNA CAPPELLA TRA I PESCI - IN UN BACINO IDRICO IN MESSICO, A CAUSA DELLA SICCITÀ, È RIEMERSA UNA CHIESA DEL XVI SECOLO - NORMALMENTE LA COSTRUZIONE, ALL'INTERNO DELLA DIGA, È SOMMERSA DALL'ACQUA: VEDERLA "AFFIORARE" FARA' ANCHE PIACERE AI CULTORI DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA MA PESCATORI E AGRICOLTORI SO' INCAZZATI - LE SCARSE PRECIPITAZIONI HANNO CAUSATO UNA FORTE RIDUZIONE DEL LAVORO...