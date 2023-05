2 mag 2023 16:10

TOH, C'E' UNA PERDITA NELLE TUBE – IN TOSCANA UNA DONNA, DOPO CHE SI ERA SOTTOPOSTA A UN INTERVENTO PER LA CHIUSURA DELLE TUBE (CON LO SCOPO DI NON RIMANERE PIÙ INCINTA), HA PARTORITO UNA QUARTA BAMBINA – LA GRAVIDANZA INDESIDERATA COSTERÀ ALLA REGIONE 135 MILA EURO, IL TRIBUNALE DI AREZZO HA CONDANNATO L’ASL A PAGARE 450 EURO AL MESE ALLA FAMIGLIA FINO A CHE LA FIGLIA NON COMPIE 25 ANNI…