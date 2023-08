ARTICOLI CORRELATI

Estratto dell’articolo di Giulia Cerasoli per “Chi”

MARIA ELENA BOSCHI GIULIO BERRUTI IN PRIMA PAGINA SU CHI

«Possiamo ammetterlo davanti al mondo intero: noi dormiamo abbracciati tutta la notte. Anche se fa caldo. Magari teniamo accesa l’aria condizionata, a volte, per restare sempre vicini». Giulio Berruti fissa con i suoi occhi blu la fidanzata, l’onorevole Maria Elena Boschi, renziana di ferro, ex ministro, considerata la bella del Parlamento oltre che una delle politiche più preparate.

Dopo oltre tre anni di fidanzamento in cui sono stati inseguiti, spiati e paparazzati, Berruti (eroe romantico di fiction popolari e medico estetico richiestissimo) e la Boschi concedono per la prima volta un servizio fotografico di coppia e un’intervista a due voci. Nella casa di famiglia di lui al mare, a Santa Marinella, vicino a Roma. Un servizio esclusivo e passionale che la dice lunga sul loro legame saldo e maturo.

Domanda. Non avevate mai accettato di parlare insieme del vostro amore. Perché?

Boschi. «Ci abbiamo messo tre anni a decidere di farlo, anche se eravamo liberi e non avevamo nulla da nascondere, solo perché siamo molto riservati».

Berruti. «Lei è sicuramente più esposta di me. Abbiamo scelto di non esibire sui social il nostro amore, per esempio. Penso che le cose preziose vadano sempre preservate».

D. Torniamo alla vostra storia: colpo di fulmine?

Berruti. «La prima volta che ci siamo incrociati è stato nel 2015. Ero un povero attore e lei, invece, era già ministro! Uscivo dalla prima del film I bambini sanno di Walter Veltroni e sono stato travolto dagli uomini della sua sicurezza. I nostri sguardi si sono incrociati ed è scoppiata la scintilla... Sì, ci siamo piaciuti subito, ma ci è voluto un bel po’ di tempo per dircelo e perché diventasse qualcosa di più».

Boschi. «Giulio era fidanzato con una ragazza e poco dopo si è trasferito negli Stati Uniti».

Berruti. «Dopo quel primo incontro ho subito pensato che prima o poi mi sarei fidanzato con Maria Elena... Avevo percepito qualcosa di speciale tra noi, anche se ci siamo rivisti solo due anni dopo. Stavolta al Quirinale per il 2 giugno, Festa della Repubblica. Mia madre ha lavorato lì per anni. Durante il ricevimento abbiamo parlato a lungo. Il giorno dopo le ho mandato un mazzo di rose a Palazzo Chigi».

D. Qualcuno vi considera troppo belli e di successo per essere una coppia vera, con allusioni più o meno esplicite a costruzioni a tavolino.

Berruti. «Per sopravvivere abbiamo imparato a ignorare tutto ciò. Nei primi mesi mi aveva colpito la morbosità con cui attaccavano Maria Elena. Lei è una politica, quindi in parte me lo aspettavo, ma sui social leggevo frasi irripetibili. Offese gratuite che credo siano frutto di un certo imbarbarimento di una parte della società italiana.

Mi è accaduto di essere offeso in mezzo alla strada solo per il fatto di stare con lei. All’estero non sarebbe successo. Forse ciò è dovuto al fatto che in Italia emergere è davvero complicato, quindi se ti accade deve esserci dietro per forza qualcosa che non va».

Boschi. «In realtà facciamo una vita normale. Giulio ha due lavori e io cerco di mantenere il mio impegno come avvocato. Provo a dimostrare che i pregiudizi sono sbagliati, ma se fai politica non puoi piacere a tutti».

D. Chi dei due si occupa della vostra casa nuova?

Berruti. «Sulla gestione della casa alzo le mani. Abbiamo vissuto anche a casa mia, ai Parioli. Ora viviamo in centro, ma è Maria Elena che fa di più». […]

D. L’ultima polemica che la riguarda Maria Elena è quella sulla vostra cena al Twiga di Forte dei Marmi, durante la quale vi siete seduti al tavolo del ministro Daniela Santanchè, con Luciano Nobili e Francesco Bonifazi.

Boschi. «Frequento il Bagno Twiga da sempre e con la mia famiglia vado al Forte fin da piccola. Con Giulio e alcuni amici siamo andati lì a cena sabato sera e Andrea Ruggeri, direttore del quotidiano Il Riformista, ci ha invitato a unire il tavolo con quello del ministro Santanchè, che stava cenando accanto con altre persone. Non mi sembra così rilevante».

Berruti. «Il problema è che il complotto è sexy. Anche se qui il complotto non esiste». […]

