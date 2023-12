TOH, CHE COMBINAZIONE – LA MOGLIE DI ALBERTO GENOVESE, L'IMPRENDITORE CONDANNATO A 6 ANNI E 11 MESI PER VIOLENZA SESSUALE, PUÒ VEDERE LA MOGLIE QUANDO JE PARE. IL MOTIVO? LA DONNA, 47 ANNI, RISULTA ESSERE UNA PRATICANTE DELLO STUDIO LEGALE CHE ASSISTE GENOVESE – A DIFFERENZA DEGLI ALTRI PARENTI PER I QUALI SONO PREVISTE FINO A SEI ORE DI COLLOQUIO AL MESE, LEI POTENZIALMENTE POTREBBE ANDARE A TROVARE IL MARITO TUTTI I GIORNI – LA DIFESA DEL LEGALE DI GENOVESE: “ LA PRATICA LA FA DAVVERO, MA NON NASCONDO CHE...”

Estratto dell'articolo di Fabrizio Capecelatro per www.fanpage.it

Alberto Genovese, l'imprenditore condannato a 6 anni, 11 mesi e 11 giorni di reclusione per aver violentato due ragazze, è detenuto nel carcere di Bollate, dopo che il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato la richiesta di affidamento a una comunità di recupero dove avrebbe dovuto proseguire le cure per la disintossicazione dalla cocaina. Ma, grazie a un cavillo, potrà vedere la donna con cui si è sposato lo scorso maggio ogni volta che vuole, senza aspettare i giorni previsti per i colloqui fra familiari e detenuti.

La moglie di Genovese praticante avvocato

Sul sito del carcere di Bollate, dove è detenuto Alberto Genovese, si legge che "a ogni detenuto è consentito effettuare fino a sei (6) ore di colloquio al mese", ovviamente secondo un calendario suddiviso in base al settore a cui è affidato il condannato. Inoltre "è necessaria la prenotazione tramite calendarizzazione", da effettuare telefonicamente o tramite il totem all'ingresso dell'istituto penitenziario.

Cosa diversa è, ovviamente, per gli avvocati, a cui "l’accesso è consentito dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 14:00 (fine colloquio entro le ore 14:30) e sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:00 (fine colloquio entro le ore 13:30)".

Come riporta La Repubblica, infatti, la donna risulta attualmente iscritta nel registro dei praticanti avvocati, nonostante abbia 47 anni, due lauree e soprattutto abbia lasciato da poco un’importante lavoro nel settore fiscale.

[…] "La pratica la fa davvero", spiega l'avvocato Davide Luigi Ferrari a La Repubblica, che poi aggiunge: "Non nascondo che in carcere è venuta diverse volte con me a trovare Alberto".

"Come praticante non può andare da sola o con altri legali che non sia io. – chiarisce il legale di Genovese – Abbiamo parlato con Alberto di come va l’inchiesta, soprattutto lo aggiorniamo di quello che succede, c’era il filone dell’esecuzione da reimpostare, poi il prossimo rinvio a giudizio. Poi in studio fa ovviamente anche altro”.

