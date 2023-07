TOH, CHE COMBINAZIONE: IL PRINCIPE HARRY E MEGHAN MARKLE SONO STATI AVVISTATI MENTRE RIDEVANO E SCHERZAVANO A SANTA BARBARA, IN CALIFORNIA – DA SETTIMANE SI RINCORONO LE VOCI DI DIVORZIO E I DUE, PROPRIO ADESSO, SI PRESENTANO DAVANTI AI PAPARAZZI PER TENTARE DI METTERE A TACERE I RUMORS – IN REALTÀ IN DUE AVREBBERO POCO DA RIDERE VISTO CHE RISCHIANO DI RIMANERE SENZA CONTRATTI MILIONARI E…