TOH, CHE TEMPISMO! – DOPO ANNI NELL’OMBRA, IL MISTERIOSO FIDANZATO DI VERONICA GENTILI ESCE ALLO SCOPERTO CON UNA PAPARAZZATA SU “CHI”: LUI È MASSIMO GALIMBERTI, SCENEGGIATORE E DOCENTE UNIVERSITARIO – I DUE SONO STATI PIZZICATI A SAN FELICE CIRCEO MENTRE SI GODEVANO UNA GIORNATA AL MARE TRA BACETTI E PAROLE CROCIATE – SARANNO RIUSCITI A FAR DIMENTICARE IL BACIO TRA LA GIORNALISTA E TRAVAGLIO?

Estratto dell’articolo di Azzurra Della Penna per “Chi”

Certi compagni, fidanzati, mariti… certi partner di personaggi pubblici restano nell’ombra. […] Fra questi senza dubbio c’è Massimo, il (noto e sconosciuto) fidanzato di Veronica Gentili.

La giornalista, infatti, non ha mai fatto mistero di essere sentimentalmente legata, da anni ormai, a un uomo di nome Massimo, appunto. Che per altro, secondo i suoi racconti, oltre a essere uno sceneggiatore è anche bravissimo ai fornelli. Ma, prima di oggi, al di là dei racconti di lei non si andava. Finalmente, però, lo scorso weekend Veronica e Massimo sono usciti dalla cucina di casa per una due giorni a San Felice Circeo, in un hotel elegante dove si praticano anche lezioni di yoga.

[…] in perfetta armonia e tenerezza, fugando ogni voce di un possibile legame sentimentale, messe in giro da alcuni giornali, fra la Gentili e Marco Travaglio (Veronica e il direttore del Fatto quotidiano si conoscono da una vita). Comunque Massimo - che poi è Massimo Galimberti, pescarese di nascita, romano d’adozione - oltre a essere un docente universitario ha molti mestieri in tasca: creative producer, story editor, consulente editoriale, supervisore artistico per progetti cinematografici e televisivi...

Davvero non si dà pensiero. Se non quello, dopo una nuotata, di rubare un bacio alla sua fidanzata. Senza dimenticare di indossare prima - persone così andrebbero considerate patrimonio dell’umanità - la sua bella camicia di lino blu.

