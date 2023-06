TOH, CHI SI RIVEDE – IL MINISTRO DELLA DIFESA RUSSO, SERGEI SHOIGU, RIAPPARE IN PUBBLICO PER LA PRIMA VOLTA DOPO IL GOLPETTO TENTATO DA PRIGOZHIN: HA VISITATO LE TRUPPE IN UCRAINA, MA NON HA COMMENTATO LA RIVOLTA DI SABATO – IL MINISTRO, INSIEME AL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO RUSSO, GERASIMOV, È IL NEMICO NUMERO UNO DEL CAPO DELLA WAGNER. E IL SUO SILURAMENTO, ALLA LUCE DELL’ACCORDO TRA PUTIN E PRIGOZHIN, APPARE INEVITABILE – AL SUO POSTO PROBABILE L’ARRIVO DI ALEXEI DYUMIN, EX GUARDIA DEL CORPO DI “MAD VLAD”

SHOIGU VISITA TRUPPE IN UCRAINA, COMPARE IN TV

sergei shoigu

(ANSA) - Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha visitato le truppe in Ucraina, ha riferito l'agenzia di stampa russa Ria citata dal Guardian: è la sua prima apparizione pubblica dall'ammutinamento di Wagner nel fine settimana.

Shoigu non ha commentato la ribellione, durante la quale il capo di Wagner Prigozhin aveva chiesto al ministro della Difesa di incontrarlo a Rostov prima di sospendere l'ammutinamento, mentre la Afp segnala inoltre che il titolare della Difesa russa in questa circostanza è comparso anche in tv per la prima volta dalla ribellione della brigata Wagner poi rientrata.

Alexei Dyumin

ISW, FORSE GOVERNATORE DELLA REGIONE DI TULA AL POSTO DI SHOIGU

(ANSA) - Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu potrebbe essere sostituito dal governatore della regione di Tula, Alexei Dyumin, alla luce dell'accordo tra Mosca e il fondatore del Gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin: lo scrive l'Istituto per lo studio della guerra (Isw), che cita alcune fonti russe - tra cui fonti interne al Cremlino - riportate da Meduza.

Dyumin è un ex ufficiale di sicurezza del presidente russo Vladimir Putin ed ex capo delle Forze per le operazioni speciali russe, ricorda l'Isw, sottolineando di non poter confermare queste indiscrezioni.

Qualsiasi cambiamento nella leadership del ministero della Difesa russo rappresenterebbe in una "vittoria significativa" per Prigozhin, conclude il centro studi statunitense. Il numero uno della Wagner, infatti, ha giustificato la sua ribellione armata accusando Shoigu e il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Valery Gerasimov, della morte di decine di migliaia di soldati russi in Ucraina.

prigozhin minaccia putin soldi trovati nel rifugio di prigozhin 1 prigozhin soldi trovati nel rifugio di prigozhin 2

VLADIMIR PUTIN SERGEI SHOIGU valery gerasimov sergei shoigu PUTIN E Aleksey Dyumin Alexei Dyumin Vladimir Putin Vladimir Putin ignora Sergei Shoigu