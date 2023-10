23 ott 2023 16:42

TOH, CHI SI RIVEDE! AL SEGGIO DI ARCORE RIAPPARE MARTA FASCINA – DA QUANDO È MORTO BERLUSCONI LA VEDOVA MORGANATICA È SPARITA DAI RADAR – I CRONISTI L’HANNO "BECCATA" MENTRE VOTAVA PER LE ELEZIONI SUPPLETIVE PER IL SEGGIO AL SENATO DEL CAV - FASCINA È STATA BEN ATTENTA A NON DIRE NULLA SE NON "SONO QUI VOTARE" (QUESTO L'AVEVAMO GIÀ CAPITO...)