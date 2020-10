TOH, ECCONE UN’ALTRA CHE HA RECUPERATO LA MEMORIA – NUOVA ACCUSA DI VIOLENZA SESSUALE CONTRO HARVEY WEINSTEIN. LA VITTIMA, ORA 55ENNE, HA RACCONTATO DI ESSERE STATA STUPRATA NEL 2000 A CASA DELL’EX PRODUTTORE CHE L’AVEVA INVITATA PER ASSISTERE A UN DIBATTITO PER LE PRESIDENZIALI: “HO SUBÌTO UN GRAVE STRESS EMOTIVO” – IL MANDRILLONE È STATO ACCUSATO DI ABUSI SESSUALI DA PIÙ DI 90 DONNE E STA SCONTANDO UNA PENA DETENTIVA DI 23 ANNI…

Da "Agi"

Il produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato accusato di una nuova violenza sessuale in una denuncia presentata in un tribunale di Manhattan. La presunta vittima, che ha voluto rimanere, sostiene di aver subito abusi e di aver incontrato Weinstein per la prima volta all'età di 19 anni mentre partecipava al Festival di Cannes del 1984.

Originaria dello Stato della Pennsylvania e ora cinquantacinquenne, la donna sostiene che inizialmente Weinstein non mostrò alcun interesse nei suoi confronti, ma che, a partire dal 1992, cominciò a interessarsi a lei, fino ad arrivare ad "avance sessuali indesiderate".

La donna sostiene di aver incontrato Weinstein in tre occasioni. L'ultimo incontro avvenne a casa del produttore, che aveva invitato la donna ad assistere a un dibattito per le presidenziali nel 2000. E in quell'occasione, la donna avrebbe subito uno stupro. Dopo il presunto stupro, la vittima afferma di aver subito "un grave stress emotivo".

L'avvocato di Weinstein, Imran Ansari, ha dichiarato che il suo cliente si difenderà da queste accuse. Weinstein è stato accusato di abusi sessuali da più di 90 donne, e attualmente sta scontando una pena detentiva di 23 anni a seguito di un processo a New York, sebbene sia anche accusato di violenza sessuale a Los Angeles.

Meno di una settimana fa, l'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Los Angeles lo ha accusato di tre presunti stupri, che si aggiungono alle numerose accuse di violenza sessuale che il produttore ha già affrontato nella città californiana.

