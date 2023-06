3 giu 2023 14:00

TOH, GUARDATE CHI FA "PHOTO-BOMBING" DIETRO WILLIAM E KATE – LA FOTO DI MATTEONZO RENZI E LA MOGLIE AGNESE AL MATRIMONIO DEL PRINCIPE HUSSEIN DI GIORDANIA CON RAJWA AL-SEIF. L’EX PREMIER SFOGGIA UN’ESPRESSIONE CORRUCCIATA MENTRE PARLA CON DAVID CAMERON: FORSE CERCAVA DI CAPIRE COSA STESSE DICENDO IN INGLESE? – ABITI RIGOROSAMENTE MADE IN FLORENCE PER I DUE: STEFANO RICCI PER IL SENATORE SEMPLICE DI RIAD, MENTRE AGNESE HA SCELTO ERMANNO SCERVINO, INCARICATO ANCHE DI SCEGLIERE IL REGALO PER I CONIUGI (LENZUOLA DI LINO) – RENZI HA RITROVATO UN VECCHIO AMICO E “COLLEGA”, JARED KUSHNER, IL COGNATO DI TRUMP IN AFFARI CON LA FONDAZIONE DI BIN SALMAN