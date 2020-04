TOH, “REPUBBLICA” SCOPRE CHE TORNA LA RABBIA CONTRO “LA CASTA” - RENZI, RIPRESO DAL VICINO DI CASA, E ZINGARETTI, ACCUSATO SU FB DI AVER MENTITO SUL VIRUS, SONO LA DIMOSTRAZIONE CHE IN GIRO DI GENTE INCAZZATA CE N’È PARECCHIA. E COME SORPRENDERSI: TANTI SI RITROVANO DI COLPO SENZA REDDITO E I PRIMI A FINIRE NEL MIRINO SONO I PRIVILEGIATI, I RICCHI, I VIP - ECCO PERCHE' LA POLITICA DEVE PRENDERSI CURA DI CHI HA MENO, PRIMA CHE SIA TRIPPO TARDI...

VIDEO! RENZI RIPRESO NEL CAMPO DI PALLAVOLO DEL SUO GIARDINO DI CASA A PONTASSIEVE. UN VICINO FA GIRARE IL VIDEO, SOSTENENDO CHE NEL CAMPO CI SONO I TRE FIGLI DELL'EX PREMIER CON DUE AMICI FATTI ARRIVARE DALL'ESTERNO DALLA SCORTA. IN REALTÀ SI TRATTA DELLO STESSO MATTEO CON LA MOGLIE AGNESE. MATTEUCCIO ORA PROMETTE DENUNCIA CONTRO IL VICINO: ''REGISTRA IN CASA ALTRUI, CON MINORENNI E DICE PURE IL FALSO''

Concetto Vecchio per www.larepubblica.it

MATTEO RENZI PALLAVOLO NEL GIARDINO DI CASA

Un vicino di casa riprende con il proprio telefono la famiglia Renzi mentre gioca a pallavolo nel giardino della loro villa a Firenze. Commenta le immagini così: "Ecco che i figli giocano con gli amici, sono tutti in quarantena, tranquilli e beati. Tutti i giorni la scorta va a prendere gli amici". Il video finisce online. Rimbalza vorticosamente di chat in chat. Incendia il web. E' la villa da un milione 300mila euro finita al centro di un'inchiesta giornalistica dell'Espresso. L'ex premier Matteo Renzi reagisce annunciando querela. Dice che le cinque persone nel filmato sono lui (con la maglia della Roma), la moglie e i suoi tre figli. Non ci sono né scorta, né amici. "FOLLIA TOTALE!" scrive su Facebook, riferendosi ai fatti denunciati dal vicino "spione".

Il segretario del Pd Nicola Zingaretti pubblica un post su Facebook per annunciare che devolverà alla Protezione civile e alla ricerca della sanità pubblica la somma del risarcimento danni che conta di ottenere dagli autori del messaggio - anche questo circolato potentemente su whatsapp - nel quale si allude al fatto che non abbia mai contratto il Covid o che si sia fatto curare in una clinica privata. "Bufalari" li chiama Zingaretti. E denuncia un caso da manuale di fake news.

I due episodi, seppur diversi tra loro, rivelano come probabilmente stia risorgendo nella pancia del Paese un'onda anti casta. Del resto in quest'Italia stremata, spaventata, dove una larga fetta della popolazione si ritrova di colpo senza redditi comincia a circolare un sentimento di insoddisfazione che prende di mira i politici, anzitutto. I privilegiati. I ricchi. I vip. Gli sportivi, "a cui hanno fatto i tamponi", come scrive una signora su Facebook sotto il post di Zingaretti.

E proprio sotto Zingaretti si sviluppa un dibattito che è figlio di questo sentimento da figli e figliastri. Una ginecologa romana scrive: "Zingaretti ha assunto farmaci antivirali a casa, cosa che nessun cittadino nel Lazio può fare. Ora lei assicura che tutti potranno farlo? Lei farà in modo di dare a tutti la stessa possibilità di cura che ha avuto lei?", è il senso del suo commento. E lì parte una lunga discussione sul supposto privilegio di cui avrebbe goduto il governatore, che si è curato a casa.

NICOLA ZINGARETTI DOPO IL CONTAGIO DA CORONAVIRUS

Che i politici rischino di finire pesantemente nel mirino, lo dimostra la catena su whatsapp di un vecchio post grillino dei primi anni del Vaffa, dove sotto il titolo "Scandaloso Vergogna!!! I politici dovrebbero solo vergognarsi" si racconta che "per la prima volta viene tolto il segreto su quanto costa ai contribuenti l'assistenza sanitaria integrativa dei deputati". E' vecchio. Ma la rabbia è tale che è stato rispolverato.