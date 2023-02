10 feb 2023 15:07

TOM CRUISE HA UN’UNICA MISSION: INTRUFOLARSI NELLA FAMIGLIA REALE – L'ATTORE HA INTIMATO ALLA PRODUZIONE DEL FILM “MISSION IMPOSSIBLE 8” DI FERMARE LE RIPRESE DEL FILM PER PARTECIPARE ALL’INCORONAZIONE DI RE CARLO IL PROSSIMO 6 MAGGIO – DA QUANDO SI È TRASFERITO IN GRAN BRETAGNA, L’ATTORE NON FA ALTRO CHE TENTARE DI AVVICINARSI AI REALI E PARE ESSERCI RIUSCITO. MA LA SUA RICHIESTA HA FATTO STORCERE IL NASO A…