TOM HANKS HA RACCONTATO AI FAN DI ESSERE STATO "CLONATO" PER UNO SPOT DI UN’ASSICURAZIONE DENTISTICA DI CUI LUI NON SAPEVA NULLA: “C'È UN VIDEO IN GIRO IN CUI UNA VERSIONE DI ME PRODOTTA DALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE VIENE USATA PER FAR PUBBLICITÀ A UN PIANO PER LE SPESE ODONTOIATRICHE. È TUTTO FALSO. IO NON C'ENTRO…”

Mentre a Hollywood riprendono i negoziati tra le major e il sindacato degli attori, Tom Hanks ha denunciato ai fan di esser stato clonato a sua insaputa dall'intelligenza artificiale per lo spot di un'assicurazione dentistica.

In un messaggio postato ai suoi 9,5 milioni di seguaci sui social, la star di Forrest Gump ha avvertito che le sue fattezze sono state replicate senza il suo consenso: «Attenzione. C'è un video in giro in cui, con una versione di me prodotta dall'intelligenza artificiale, viene usata per far pubblicità a un piano dentale. È tutto falso. Io non c'entro».

