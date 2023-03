3 mar 2023 17:46

A TOMA’, ARIPIJATE! LA RISPOSTA DI TOMASO MONTANARI A SGARBI SUGGERISCE DIVERSI RILIEVI: SGARBI NON È PARLAMENTARE QUINDI COME CITTADINO COMUNE NON PUÒ AVVALERSI DELL'IMMUNITA'! IN SECONDO LUOGO MONTANARI, AVENDO ASSUNTO MILLE INCARICHI E ONORIFICENZE È SPESSO ASSENTE DAI COMPITI CHE DOVREBBE/POTREBBE ASSOLVERE; LA VERITÀ È CHE 350MILA EURO PER QUEL PEZZO DI ANTIVEDUTO GRAMATICA SI POSSONO ANCHE PAGARE…