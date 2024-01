3 gen 2024 13:22

TOMMASO VERDINI SCEGLIE IL SILENZIO – IL FIGLIO DI DENIS SI È AVVALSO DELLA FACOLTÀ DI NON RISPONDERE AL GIP DI ROMA, CHE LO HA INTERROGATO PER LE INDAGINI SULLE COMMESSE IN ANAS – VERDINI JR NON SI È NEMMENO RECATO A PIAZZALE CLODIO, MA HA TRASMESSO UNA DICHIARAZIONE IN CUI MANIFESTAVA LA SUA VOLONTÀ – NEL DUBBIO, VISTI GLI ELEMENTI RACCOLTI DAGLI INQUIRENTI, MEGLIO STARE ZITTO E NON FARSI SFUGGIRE QUALCOSA…