TOP GUN DAL VIVO – DUE AEREI SI SFIORANO NEI CIELI SOPRA L’AEROPORTO DI ORLANDO, IN FLORIDA – IL PILOTA DI UN PICCOLO MONOMOTORE HA DOVUTO VIRARE BRUSCAMENTE PER EVITARE CHE UN BOEING 757 DELLA COMPAGNIA AEREA "DELTA" NON LO CENTRASSE IN PIENO: “SE NON AVESSI FATTO QUELLA MANOVRA EVASIVA, È MOLTO PROBABILE CHE CI SAREBBE STATA UNA COLLISIONE A MEZZ'ARIA"

U.S FAA investigating near collision between a Cessna 172 and a Delta 757 at Orlando Airport, Florida. Preliminary information shows the planes came within three-tenths of a mile horizontally and 500 feet vertically. https://t.co/1Uv7tO7BDS ? malik_dambah pic.twitter.com/djhIPqjbS2 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 3, 2022

Paura in volo: due aerei si sono letteralmente sfiorati col rischio di provocare una tragedia senza precedenti. Il pilota di un aereo monomotore, quello che ha fatto e pubblicato il video, è stato costretto a virare improvvisamente per non entrare in collisione con un Boeing 757 che era decollato poco prima dall'aeroporto di Orlando, negli Stati Uniti. Il pilota in questione si chiama Malik Clarke e ha filmato la scena per denunciare quello che è successo.

Nel video, sconvolgente e terrificante, si vede chiaramente la manovra improvvisa a cui è stato costretto Clarke mentre il Boeing gli passava accanto come se nulla fosse, a pochi metri di distanza. Intervistato da Abc News, il pilota ha spiegato: "Sapevo che non fosse giusta", ha detto in riferimento alla traiettoria del Boeing.

"Quindi ho svoltato immediatamente a destra e sono salito il più ripidamente possibile, perché il Boeing 757 Delta ha una velocità di salita molto più elevata rispetto all'aereo su cui stavo volando io. Se non avessi fatto quella manovra evasiva, è molto probabile che ci sarebbe stata una collisione a mezz'aria".

Al momento a indagare sull'accaduto c'è la FAA, che sta studiando il video postato sui social dal ragazzo insieme alle informazioni arrivate dai radar. Intanto anche la compagnia Delta ha avviato un'indagine interna per capire cosa possa essere successo. I piloti del Boeing - come riporta Leggo - avrebbero detto di aver visto l'altro aereo in arrivo.

