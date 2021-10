11 ott 2021 19:50

TOP MODEL OFFSHORE! NON SOLO CLAUDIA SCHIFFER, NEL VASO DEI PANDORA PAPERS SPUNTA IL NOME ANCHE DI ALESSANDRA AMBROSIO - LA MODELLA, CHE È NATA IN BRASILE MA È ANCHE CITTADINA ITALIANA, COMPARE NELLE CARTE DEI SUOI FIDUCIARI COME BENEFICIARIA DI UNA SOCIETÀ DELLE ISOLE VERGINI BRITANNICHE E HA IL PATRIMONIO IN DELAWARE, UN PARADISO FISCALE E SOCIETARIO INTERNO AGLI STATI UNITI...