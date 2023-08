9 ago 2023 11:44

DALLA TOPA ALLA TOPONOMASTICA, IL DESTINO DEL CAV – UNA PETIZIONE, FIRMATA DA OLTRE 150 CITTADINI DI PIETRAMONTECORVINO, PICCOLO COMUNE IN PROVINCIA DI FOGGIA, CHIEDE DI INTITOLARE UNA PIAZZA A SILVIO BERLUSCONI – LA PROPOSTA È STATA LANCIATA DA FRANCESCO MANCINI, COORDINATORE REGIONALE DI “STUDENTI PER LE LIBERTÀ”: “HA FIRMATO ANCHE C'È CHI NON HA MAI VOTATO PER SILVIO, NÉ PER FORZA ITALIA...”