Estratto da www.rainews.it

incendio in un palazzo di piazza baldissera a torino 6

Tre persone sono rimaste intossicate dal fumo di un incendio in un condominio all’incrocio tra via Cecchi e piazza Baldissera. Il rogo è divampato in un appartamento al quarto piano e gli occupanti avrebbero tentato di spegnare le fiamme senza successo. Vista la situazione hanno deciso di scappare, ma intanto avevano già inalato del fumo.

[...] I pompieri hanno raggiunto l'appartamento con l'autoscala e sono riusciti a circoscrivere le fiamme prima che si propagassero ad altre parti dello stabile. Da una prima ricostruzione degli investigatori sembra che la prima scintilla potrebbe essere stata innescata da un corto circuito dell’impianto elettrico. Medici ed infermieri hanno invece prestato le prime cure alle tre persone intossicate [...]. Nessuno di loro, per fortuna, è in condizioni critiche. [...]

