A TORINO SONO ARRESTATE TRE PERSONE, UN PADRE E I SUOI FIGLI, CHE DERUBAVANO PERSONE ANZIANE E SOGGETTI DEBOLI FINGENDOSI “TECNICI DELL’ACQUEDOTTO” PER ENTRARE IN CASA LORO – I TRE AVREBBERO MESSO A SEGNO COLPI ANCHE IN LOMBARDIA E IN EMILIA ROMAGNA - I CARABINIERI HANNO RIFERITO CHE È STATA UN'OPERAZIONE COMPLESSA: "IN ALCUNE OCCASIONI ABBIAMO OPTATO PER LASCIARLI ANDARE, PERCHÉ DISPONEVANO DI AUTOMOBILI ESTREMAMENTE VELOCI CHE…"

truffa anziani 4

Estratto da www.blitzquotidiano.it

Si fingevano “tecnici dell’acquedotto” per derubare anziani e soggetti deboli e soli in casa. Tre persone sono state arrestate oggi, 11 maggio, a Carmagnola, in provincia di Torino, con l’accusa di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e rapine in casa.

truffa anziani 3

[…] Nel corso della conferenza stampa, il colonnello Vittorio Balbo ha spiegato che i tre costituivano “una banda di veri e propri predoni, che usciva la mattina con l’obiettivo di colpire anziani, ma non disdegnavano di perpetrare anche altri reati non solo in Piemonte, ma anche in Lombardia e Emilia Romagna”.

truffa anziani 1

Il comandante del reparto operativo, Armando Laviola, ha aggiunto: “È stata un’attività particolarmente complessa anche perché questi soggetti disponevano di automobili estremamente veloci, in gradi di arrivare a 230 km orari e pertanto, per tutelare la sicurezza degli altri utenti della strada, in alcune occasioni abbiamo optato per lasciarli andare”.