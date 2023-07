26 lug 2023 17:41

A TORINO, UN UOMO È STATO ARRESTATO PER AVER ABUSATO DELLA FIGLIA 13ENNE INCINTA, MENTRE LA BAMBINA ERA RICOVERATA IN OSPEDALE - L'UOMO È STATO COLTO ARRESTATO IN FLAGRANZA GRAZIE ALLE TELECAMERE NASCOSTE NEL NOSOCOMIO DAGLI INQUIRENTI - RESTA ANCORA DA CAPIRE CHI SIA IL PADRE DEL BAMBINO: ALLE DOMANDE DEGLI INVESTIGATORI, LA BAMBINA HA RISPOSTO IN MANIERA EVASIVA…