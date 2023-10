UN ESPERTO PER ASSICURARSI CHE GLI OROLOGI RICONSEGNATI DALLA SHOWGIRL SIANO AUTENTICI E NON PATACCHE

Estratto dell'articolo di Giovanna Cavalli per il “Corriere della Sera”

Il ritorno dei Rolex del Capitano. Dopo quasi un anno e quattro mesi di “latitanza” forzata, i preziosi orologi svizzeri di Francesco Totti stanno per ritrovare la strada di casa. Mancavano dal giugno 2022, quando Ilary Blasi, una ventina di giorni prima che la separazione dall’ex 10 giallorosso fosse resa ufficiale con il doppio comunicato stampa, li prelevò di nascosto dalla cassetta di sicurezza cointestata.

Da allora nessuno li ha più visti, a parte lei. Sia il giudice di primo grado che il collegio di appello le hanno già da un pezzo ordinato di restituirli, […].

Dopo continui rinvii – non ci si metteva d’accordo sul come, dove e quando – adesso c’è finalmente una data: venerdì 6 ottobre 2023. Appuntamento nel tardo pomeriggio, dopo l’orario di chiusura per evitare curiosi, in una banca dell’Eur, non molto lontana dalla mega-villa coniugale.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi (al momento non riconfermata) si è impegnata a riconsegnare i costosi oggetti del contendere, che verranno alloggiati in una cassetta di sicurezza cointestata. Quello sarà il primo incontro ravvicinato tra i due grandi ex, che altrimenti si evitano con cura e comunicano il minimo indispensabile, giusto per questioni pratiche che riguardino i tre figli Cristian, Chanel e Isabel.

Non saranno da soli. Ilary potrebbe farsi accompagnare dall’avvocato milanese Alessandro Simeone che la assiste anche nella causa di separazione, forse da un familiare. Francesco dal suo legale storico Antonio Conte, che lo segue da più di vent’anni. Oltre al direttore della banca, convocato fuori orario, ci sarà l’addetto alle cassette di sicurezza.

A quanto pare, il Capitano porterà con sé anche un esperto, incaricato di valutare se i Rolex siano autentici o (non sia mai) imitazioni. E soprattutto si vedrà infine quanti saranno. Ilary infatti (che sostiene siano regali per lei, nonostante il cinturino da uomo), dopo aver dichiarato di averne presi 6 o 7 (come è scritto nei verbali del procedimento di primo grado davanti al giudice Francesco Frettoni), ha sostenuto che, quelli in suo possesso, fossero 2, al massimo 4. Totti invece ne reclama almeno 7/8, con prove di acquisto e certificati. Di altri, purtroppo per lui, non ha conservato documenti.

Ma la collezione originale – del valore di oltre 1 milione di euro – comprendeva, dicono, almeno 12 esemplari. Alcuni esclusivi, venduti solo a clienti ultra-vip. Pochi giorni fa la showgirl, intercettata da Striscia la Notizia con un Tapiro, scherzava divertita. Ma la questione è molto seria. Se non riavrà indietro gli orologi – tutti, o comunque la gran parte – l’idolo romanista è pronto a passare a ulteriori vie legali. E dal civile si passerebbe al penale.

[…]

Resta apertissimo e critico un terzo fronte, quello relativo alla Longarina, il centro sportivo che ospita la scuola calcio di Totti, gestito negli ultimi anni da una società che faceva capo a Silvia Blasi, sorella maggiore di Ilary. Il numero 10, dopo una contesa legale, ne era rientrato in possesso. Ma chiedeva circa 190 mila euro di canoni di affitto arretrati e non pagati. Il giudice glieli ha accordati. Il provvedimento era esecutivo. La cognata però non ha pagato e non avrebbe intenzione di farlo. E Totti non gliela farà passre liscia. Al più presto inoltrerà una richiesta di pignoramento dei beni di Silvia Blasi.

