TORNA JOHNNY, TUTTO È PERDONATO - DOPO ESSERE STATO TRATTATO COME UN APPESTATO, ORA PER DEPP COMINCIA LA FASE DI “RIAMMISSIONE” IN SOCIETÀ: IL 17 LUGLIO SARÀ SUL PALCO DELL’UMBRIA JAZZ INSIEME ALL’AMICO JEFF BECK – IL CHITARRISTA E L’ATTORE SI ESIBIRANNO PER 5MILA SPETTATORI, MA SE VOLETE VEDERE QUANTO ALCOL È CAPACE DI TRANGUGIARE VI DOVETE AFFRETTARE: RIMANGONO UN CENTINAIO DI BIGLIETTI… - VIDEO

Mentre tratta con la Disney per tornare a indossare i panni del pirata Jack Sparrow per il prossimo episodio della saga Pirati dei Caraibi, Johnny Depp comincia a riprendere progressivamente confidenza con i palchi e con i riflettori.

Cercando di dimenticare così la battaglia legale di questi mesi contro l'ex moglie Amber Heard, condannata infine a risarcirlo con 15 milioni di dollari per diffamazione. Il 17 luglio, in occasione dell'ultima giornata dell'Umbria Jazz Festival 2022, il 59enne attore statunitense raggiungerà a Perugia sul palco dell'Arena Santa Giuliana l'amico Jeff Beck, che lo ha preso sotto la sua ala protettiva in questa fase delicata della carriera.

Nel capoluogo umbro, dove il duo si esibirà per 5 mila spettatori, l'attesa è già alle stelle: «Rimangono un centinaio di biglietti per lo show, destinato a far registrare il sold out. Sicuramente l'eco mediatica della causa ha influito sulle vendite, ma non c'è solo quel fattore: senza nulla togliere a Depp, Jeff Beck è tra i primi tre chitarristi a livello mondiale, una star assoluta», dice Gian Luca Laurenzi, presidente della Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz, che organizza la storica kermesse perugina.

I BIGLIETTI

L'edizione 2022, la quarantanovesima, partirà ufficialmente venerdì 8 luglio: prevede 260 concerti concentrati in dieci giorni e ospitati da undici diverse location a Perugia, che vedranno esibirsi dal vivo un totale di 500 musicisti.

Venduti già oltre 16 mila biglietti. Ideale madrina dell'inaugurazione sarà l'incantevole Joss Stone: aveva solamente 16 anni quando nel 2003 con l'album The Soul Sessions stregò la critica e gli appassionati, facendo proseliti ovunque. Oggi la diva britannica di anni ne ha 35 e sul palco dell'Arena Santa Giuliana che dividerà con Mark Lettieri e i Funk Off l'8 luglio racconterà la sua maturità personale e artistica con i brani del suo nuovo album Never Forget My Love.

Dopo di lei toccherà a Marisa Monte e Gilberto Gil (9/7), Gonzalo Rubalcaba, Aymée Nuviola e Cimafunk (10/7), Christone Kingfish Ingram e Jamie Cullum (11/7), Dee Dee Bridgewater e Incognito (12/7), The Comet Is Coming e Cory Wong & Dave Koz (13/7), Diana Krall (15/7).

Tra gli artisti più attesi, il 14 luglio sul palco dell'arena arriverà l'82enne Herbie Hancock (il giorno prima si esibirà all'Auditorium Parco della Musica di Roma): «Presenterà un nuovo gruppo straordinario con solisti del calibro del trombettista Terence Blanchard, il chitarrista Lionel Loueke, il contrabbassista James Genus e il batterista Justin Tyson», anticipa il sassofonista Manuele Morbidini, che di Umbria Jazz è direttore musicale.

82 sono anche gli anni di Tom Jones, che sarà a Perugia il 16 luglio con l'unico concerto italiano del tour del suo quarantunesimo album Surrounded by Time, che lo ha visto reinterpretare brani di Cat Stevens, Bob Dylan e Terry Callier. «È una superstar di assoluta iconicità, in splendida forma e che mantiene inalterata la freschezza della sua musica», dice Morbidini della voce di Sex Bomb.

Il programma, spiega il direttore musicale, è ambizioso: «Il jazz è una musica sincretica fin dall'inizio. Dopo un secolo di storia è ormai un'enorme costellazione dai confini difficilmente tracciabili. Umbria Jazz è uno dei pochi festival che ha l'ambizione di provare a rappresentarla per intero».

IL CLIMA

Se l'Arena Santa Giuliana ospiterà i grandi eventi con sconfinamenti anche nell'area del pop e del rock, il Teatro Morlacchi sarà dall'8 al 17 luglio il paradiso dei puristi del jazz, con gli show dei vari Paolo Fresu, Rita Marcotulli, Jaques Morelenbaum, Enrico Rava, tra gli altri. «E poi ci saranno i concerti in Piazza Matteotti, ai Giardini Carducci, in Piazza IV Novembre: tutti gratuiti, per permettere a chiunque di assistere agli show del cartellone.

La cosa più bella è il clima che si crea nel cuore della città (dal quale Radio Monte Carlo, radio ufficiale del festival, farà 120 ore di diretta, ndr). Oltre ai corsi per i giovani musicisti, che saranno le star di domani. In questi due anni non ci siamo fermati. Ci siamo aggrappati alla nostra missione con le unghie e con i denti: portare in scena il miglior jazz che ci sia in circolazione. Ora torniamo senza restrizioni e limiti», spiega Laurenzi. La prossima sarà l'edizione del cinquantennale: «Abbiamo già delle certezze. Anche piuttosto grosse. Non ci risparmieremo. Ma sveleremo tutte le sorprese più avanti».

