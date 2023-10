15 ott 2023 16:04

TORNA LA PAURA ATTENTATI IN EUROPA – L’INTELLIGENCE ITALIANA È IN MASSIMA ALLERTA PER DOMANI, QUANDO NEL GHETTO DI ROMA CI SARÀ LA COMMEMORAZIONE PER L’80ESIMO ANNIVERSARIO DEL RASTRELLAMENTO NAZISTA, ALL’EVENTO PARTECIPERÀ ANCHE SERGIO MATTARELLA – QUELLO CHE PREOCCUPA GLI 007 SONO SOPRATTUTTO I MICRO-GRUPPI E I "LUPI SOLITARI" – CON L’INIZIO DELLA GUERRA IN MEDIORIENTE SONO STATI INTENSIFICATI I CONTROLLI NEGLI HOTSPOT DI LAMPEDUSA…