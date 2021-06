CHRISTIAN ERIKSEN POTRA’ TORNARE A GIOCARE ALL’INTER? – IL CALCIATORE DANESE POTREBBE RIENTRARE IN CAMPO TRA 6 MESI, MA IN ITALIA IL REGOLAMENTO E’ MOLTO PIU’ SEVERO RISPETTO AL RESTO DI EUROPA E POTREBBE NON RICEVERE L’APPROVAZIONE DEI MEDICI – IL CARDIOLOGO CORSETTI: “LA NOSTRA NORMATIVA NON DICE NULLA DI ESPLICITO SUI DEFIBRILLATORI PERCHÉ LA POSSIBILITÀ DI COMPETERE CON UN DEFIBRILLATORE IMPIANTATO NON È NEMMENO CONTEMPLATA”