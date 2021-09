SIAMO TROPPO DIPENDENTI DALLA CINA. E ORA ARRIVA ANCHE L'ANNO NERO PER IL MERCATO DELL’AUTO – LA LENTA RIPRESA DALL’EMERGENZA COVID-19 E LA PENURIA DI MICROCHIP STANNO CREANDO LE CONDIZIONI PERFETTE PER UNO DEI PEGGIORI ANNI DELLA STORIA PER L’AUTO - “BISOGNA METTERE APPUNTO UNA NUOVA STRATEGIA EUROPEA PER LA CATENA DI FORNITURA DEI MICROCHIP, IN MODO CHE L'UE SI SVINCOLI DALLA DIPENDENZA DAI PAESI ASIATICI”