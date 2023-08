È TORNATA LA “GANG DEL PEPERONCINO”? (E NON È UNA BANDA DI CUOCHI) – CHI HA SPRUZZATO LO SPRAY URTICANTE TRA LA FOLLA AL CONCERTO DI TRAVIS SCOTT A ROMA POTREBBE AVERLO FATTO PER INFILARE LE MANI NELLE BORSE DELLE PERSONE E FREGARSI TELEFONI E PORTAFOGLI SFRUTTANDO IL PANICO CHE SI ERA CREATO - DOPO CHE IL LIQUIDO È STATO SPRUZZATO, CENTINAIA DI PERSONE A CUI È MANCATO IL RESPIRO HANNO SFONDATO LE TRANSENNE PER METTERSI IN SALVO...

Tragedia sfiorata lunedì sera durante il concerto della rapstar Travis Scott al Circo Massimo. Sono passati pochi minuti dall’entrata in scena del divo texano, i 60 mila fan sono scatenati. All’improvviso il panico. Il motivo è raccontato sui social e impresso nelle immagini, nei video e nei commenti di chi era allo show. In molti parlano di spray al peperoncino tra la folla. […]

Michelangelo Annunziato è uno testimoni e racconta su Twitter: «Hanno deciso di spargere tra la folla spray al peperoncino o veleno facendo scappare la maggior parte di noi». I video mostrano ragazzi scavalcare le transenne per mettersi al riparo su una collinetta. Ignaro di tutto Scott, continua a cantare Sirens mentre molti spettatori «piangevano, non riuscivano a respirare», dice Ruben, un altro dei testimoni. Si teme il ritorno della gang che armata di spray urticante agisce durante i concerti per rubare.

Dome Pisani: «Qualcuno mi deve spiegare come nel 2023 ancora la gente riesca a portare lo spray al peperoncino dentro i concerti». Medici e paramedici hanno soccorso 60 persone con bruciore agli occhi e irritazione alla gola.

Due i feriti, non in gravi condizioni: uno steward coinvolto in una ressa e un quattordicenne che, per assistere al concerto, si è arrampicato sulla Terrazza del Palatino. Il ragazzo è caduto da un’altezza di 4 metri. […]

I deputati di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli e Devis Dori hanno depositato un’interrogazione parlamentare chiedendo un intervento del Mic. Alfonsina Russo, direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, striglia il Campidoglio, responsabile del Circo Massimo: «L’auspicio è che Roma Capitale lo valorizzi adeguatamente. È un monumento, non ci si può saltare sopra per ore, in decine di migliaia. Questi mega-concerti rock lo mettono a rischio». […]

