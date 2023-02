1 feb 2023 19:48

È TORNATA LA MUCCA PAZZA! – IN UNA FATTORIA IN OLANDA È STATA RILEVATO UN CASO DEL MORBO IN UN ANIMALE MORTO, LO SCORSO 30 GENNAIO – PER ORA SI SA SOLO CHE GLI ESPERTI STANNO STUDIANDO SE SI TRATTI DI UN EPISODIO ISOLATO, CAUSATO DALLA VECCHIAIA DELL’ANIMALE, O SE SIA COLPA DI MANGIMI CONTAMINATI. IN QUESTO CASO, POTREBBERO ESSERCI ALTRI BOVINI INFETTI…