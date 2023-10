14 ott 2023 13:21

È TORNATA LA PAURA DEL TERRORISMO IN EUROPA: IL MUSEO DEL LOUVRE, A PARIGI, È STATO CHIUSO PER MOTIVI DI SICUREZZA. DA IERI IN FRANCIA L'ALLERTA È STATA ALZATA AL MASSIMO LIVELLO. LA CHIUSURA È DOVUTA A "MISURE DI VERIFICA" - DOPO L'INIZIO DELLA GUERRA IN ISRAELE, E L'ATTENTATO AD ARRAS, A NORD DI PARIGI, DOVE È MORTO UN PROFESSORE, IN FRANCIA È TORNATA LA PAURA DEGLI ATTENTATI...