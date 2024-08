10 ago 2024 15:40

È TORNATO IN LIBERTA' L'EX BRIGATISTA FIORENTINO SIMONE BOCCACCINI, COMPLICE DELL'OMICIDIO DI MARCO BIAGI, UCCISO NEL 2002 A BOLOGNA: IL 64ENNE HA USUFRUITO DI UNO SCONTO DI PENA PER BUONA CONDONNATA - BOCCACCINI (NOME IN CODICE TRA I BRIGATISTI "COMPAGNO CARLO") FU ACCUSATO DI AVER PARTECIPATO AI PEDINAMENTI DI BIAGI - VENNE CONDANNATO ALL'ERGASTOLO, PENA POI RIDOTTA IN APPELLO...