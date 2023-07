11 lug 2023 13:42

È TORNATO IN LIBERTÀ ABDULAZIZ RAJAB, IL PUSHER SIRIANO ACCUSATO DI OMICIDIO COLPOSO PER LA MORTE DI MADDALENA URBANI, LA VENTENNE (FIGLIA DEL MEDICO CARLO) DECEDUTA PER OVERDOSE IL 27 MARZO 2021 – RAJAB ERA STATO CONDANNATO A 13 ANNI IN PRIMO GRADO, MA I GIUDICI DI APPELLO HANNO RIFORMULATO LA CONDANNA, FACENDOLA SCENDERE A 4 ANNI E SEI MESI E DISPONENDO IL RITORNO IN LIBERTÀ – TRE ANNI DI PENA PER KAOULA EL HAOUZI, AMICA DELLA URBANI…