TORNO SUBITO – UNA RAGAZZA SI PRENDE MEZZ’ORA DI PAUSA DALL’ESAME DI MATURITÀ PER PARTORIRE, POI TORNA IN CLASSE E FINISCE LA PROVA – È SUCCESSO A MAMOU, IN GUINEA: FATOUMATA KOUROMA CONDÈ STAVA SOSTENENDO LA PROVA DI EDUCAZIONE FISICA QUANDO LE SI SONO ROTTE LE ACQUE. È ANDATA DI CORSA ALL’OSPEDALE E HA PARTORITO UN MASCHIETTO, POI…

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/HoyEnSixRadio?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#HoyEnSixRadio</a> <a href="https://twitter.com/mexicantino?ref_src=twsrc%5Etfw">@mexicantino</a> nos habla de esta chica <a href="https://twitter.com/hashtag/FatoumataKouroumaCond%C3%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FatoumataKouroumaCondé</a> que da luz y luego se va a hacer examen es tendencia <a href="https://t.co/gbShehzfDt">pic.twitter.com/gbShehzfDt</a></p>— Six Radio (@sixradiofm) <a href="https://twitter.com/sixradiofm/status/1152191453541654528?ref_src=twsrc%5Etfw">19 luglio 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Giampiero Valenza per www.ilmessaggero.it

studentessa incinta

E' difficile dimenticare il giorno dell'esame di maturità. Ma per lei, Fatoumata Kourouma Condè, sarà praticamente impossibile. Infatti ha dovuto abbandonare l'aula per mezz'ora per andare a partorire. Un parto che l'ha tenuta impegnata il minimo e che poi l'ha riportata in classe a concludere la prova. Il fatto è avvenuto a Mamou, in Guinea, a 250 km dalla capitale Conakry. Stava sostenendo la prova di educazione fisica quando le si sono rotte le acque. Così è andata di corsa nel centro sanitario più vicino e ha partorito un maschietto.

fatoumata kourouma conde'

Secondo quanto riporta il quotidiano britannico The Guardian, i parenti sperano che il piccolo venga chiamato "Espoir" (speranza, in francese). Fatoumata è un esempio di tenacia. Infatti non aveva detto a nessuno che era imminente il parto, "per paura che - spiega - mi chiedessero di restare a casa o di andare dal medico". "Non sarei riuscita a immaginare di perdere un solo esame per il mio diploma di maturità, per il quale ho studiato per tutto l'anno", ha aggiunto.

maturita'