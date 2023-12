TORO SCATENATO - CAOS A NEW YORK, SULLA NJ TRANSIT TRA NEWARK, NEW JERSEY E LA NEW YORK PENN STATION DI MANHATTAN, DOVE UN TORO È STATO AVVISTATO SUI BINARI – LA SCENA HA MANDATO IN TILT LA CIRCOLAZIONE, COSTRETTO I TRENI A FERMARSI E CAUSATO RITARDI SULL’INTERA LINEA – DOPO LA CORSA L’ANIMALE È STATO ACCIUFFATO, MA NON SI È ANCORA CAPITO DA DOVE SIA FUGGITO… - VIDEO

A bull on the loose running on the New Jersey Transit train tracks in Newark has been safely captured https://t.co/7BHsbxbZiY



pic.twitter.com/qpO2hiOXiq — philip lewis (@Phil_Lewis_) December 14, 2023

DAGONEWS

Caos sulla NJ Transit tra Newark, New Jersey e la New York Penn Station di Manhattan: un toro è stato avvistato sui binari mandando in tilt la circolazione e costringendo i treni a fermarsi.

Dopo la corsa sui binari, il toro è stato acciuffato e portato in un vicino rifugio per animali.

Secondo NBC New York non sono stati segnalati feriti, ma non è chiaro come il toro sia entrato nella stazione.

«Ho guardato fuori dalla finestra ed era lì, era una specie di trotto lungo la pista lì - ha detto Jason Monticelli alla ABC 7 - Ho pensato che fosse una trovata dei Red Bull o qualcosa del genere». Nel 2021, un toro destinato a essere macellato fuggì da una fattoria e corse sulla Sunrise Highway a Long Island.

