Un taglio torta da 15 euro e ritorna la polemica degli scontrini pazzi. Questa volta succede a Pino Torinese, nella pizzeria Pinocchio in via Roma 3. [...] «Dovevamo festeggiare un compleanno» scrive in un post su Facebook. E aggiunge: «Eravamo in dieci, pizza ottima e servizio ben fatto ma…. 15 euro per tagliare una torta portata da noi è stata proprio una caduta di stile». [...]

i titolari di “Pinocchio”: «Lo abbiamo segnato regolarmente nello scontrino e ci paghiamo le tasse. È un servizio e come tale ha un costo. Al momento della prenotazione non ha detto nulla. Quando è arrivato ci ha mostrato la torta e ha detto “Ci pensate voi?” Niente altro. Noi non siamo tenuti a fare questo servizio, anche perché rischiamo a servire qualcosa che non produciamo noi. Lo sappiamo bene, siamo specializzati in prodotti per celiaci e intolleranti [...]

La cameriera ha portato la torta in cucina e con fatica è riuscita a ricavare dieci fettine accettabili, le ha sistemate nel piatto in modo molto carino proprio per far fare bella figura al cliente nonostante le esigue porzioni. Insomma tra taglio, sistemazione e servizio al tavolo ci si è dedicata 25 minuti, tempo nel quale non ho potuto farle fare altro» sottolineano i titolari.

