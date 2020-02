"TOSCANI LA SPARA SEMPRE PIU’ GROSSA PER VEDERE QUANTO CE L’HA LUNGO. LE SUE SCUSE NON MI INTERESSANO”

Da la Zanzara- Radio 24

Giorgio Robbiano è il fratello di Roberto Robbiano, che insieme alla moglie Ersilia e al figlio Samuele sono morti sotto le macerie del Ponte Morandi nell’agosto del 2018. A La Zanzara su Radio 24 è intervenuto sulle parole di Oliviero Toscani:

“Ho perso tre persone care, mio fratello, la moglie di mio fratello e il loro figlio di otto anni, il più piccolo dei morti del Morandi. Toscani ha libertà di parola, può dire quello che vuole e continuare a dire ciò che vuole. Le sue parole non hanno offeso, hanno ferito ancora di più, hanno aperto ancora di più la nostra ferita.

A noi importa anche oggi del ponte caduto. A noi ha importato quando non sapevo che fine avessero fatto i miei parenti, quando non riuscivamo a metterci in contatto con loro. A noi ha importato del ponte caduto quando ho dovuto riconoscere il corpo di un bambino di otto anni. A noi ha importato sapere di un ponte caduto quando ho dovuto dire ad un padre e ad una madre che il loro figlio ed il loro nipote era morto. Quindi le sue parole non offendono, ma feriscono”.

“Una persona – dice ancora Robbiano – deve essere in grado di capire quando deve stare zitta. E certe cose non devono essere dette. Anche se le pensa e io sono convinto che lui le pensa, lui pensa chissenefrega di un ponte. Quando uno dice una cosa, deve avere la coerenza di continuare a dire ciò che ha detto”. Toscani dice che la frase è stata estrapolata: “Io critico le sue parole, a prescindere. Le sue scuse non mi interessano.

Non me ne frega proprio niente. So che Toscani ascolta la vostra trasmissione e voglio soltanto fargli sapere che le sue parole feriscono. A prescindere dal fatto che siano state estrapolate. La frase è chiara e secondo me è il suo pensiero. Dovrebbe avere il coraggio di dire: questo è il mio pensiero. Se uno si tira indietro è peggio”.

Avete intenzione di querelare Toscani?: “No. Non ha senso, non ne vale la pena”. Sei d’accordo che i Benetton lo hanno licenziato?: “E’ un suo problema, non mio. Toscani la spara sempre più grossa per vedere quanto ce l’ha lungo. Non ha un problema sulle sue parole, le dice continuamente, ogni giorno.

Benetton ha preso le distanze, probabilmente non voleva immischiarsi”. Dunque rispedisci al mittente le scuse: “Ma sì, delle sue scuse non me ne faccio nulla. Le parole le ha dette. Ci ha ferito. Ha ferito me, ma anche tante altre persone. Non mi cambia la giornata, la giornata me l’ha cambiata quando ho sentito le sue parole. E anche del licenziamento non me ne frega nulla, problemi loro”

