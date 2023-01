TOTTI E ILARY BLASI SI MANDANO FRECCIATINE SUI SOCIAL COME I RAGAZZINI? – IL PUPONE BALLA SU TIKTOK CON LA FIGLIA CHANEL SULLE NOTE DELLA CANZONE DI ANTONELLO VENDITTI “UNICA” – "LEGGO": "CHE IL TESTO SU CUI PADRE E FIGLIA SI SCATENANO SIA UN MESSAGGIO VELENOSO A ILARY?" (“NOI DUE NON CI PARLIAMO, NOI DUE NON CI VEDIAMO…”) – I COMMENTI SOTTO IL VIDEO CHE HA REALIZZATO 3 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI: “ANVEDI ER CAPITANO…”

Estratto da www.leggo.it

Il video: https://www.tiktok.com/@chaneltotti_/video/7194513664601246982?lang=it-IT&q=chanel%20totti&t=1675158369793

totti balla con chanel 1

Francesco Totti come un vero tiktoker. L'ex Capitano della Roma è comparso in uno degli ultimi video condivisi dalla figlia Chanel sulla piattaforma TikTok, in cui ormai la quindicenne ha più di 400 mila follower. […]

Fiumi di commenti e like per la figlia di una delle ex coppie più amate d'Italia. Direttamente dal nuovo appartamento di Totti e Noemi Bocchi, Chanel si è ripresa accanto al papà mentre insieme intonano una delle canzoni più celebri di Antonello Venditti. […]

totti balla con chanel 2

Alcuni utenti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio... la canzone utilizzata come sottofondo è una frecciatina a Ilary Blasi? S tratta di Unica, il brano del cantautore italiano del 2011, e nel breve filmato si sente intonare: «Noi due non ci parliamo, noi due non ci vediamo. Noi due, due foglie cadute dallo stesso ramo. Noi due che dell'errore, abbiamo fatto amore. Noi due, due arterie diverse dello stesso cuore...». Frecciatina o no, Chanel ha voluto condividere con i follower un dolce momento con papà Totti che è stato apprezzato da molti follower.

totti balla con chanel 4 totti balla con chanel 3