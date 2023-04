TOTTI E ILARY SI FANNO LA GUERRA ANCHE IN TV – STASERA IL “PUPONE” E L’EX MOGLIE SARANNO IN CONTEMPORANEA SU DAZN E CANALE 5: LEI IN CONDUZIONE ALL’ISOLA DEI FAMOSI, LUI OSPITE DI PIERLUIGI PARDO A “SUPERTELE”, SU DAZN, PER COMMENTARE IL POSTICIPO ATALANTA-ROMA – L’EX CALCIATORE E LA SHOWGIRL SI LANCERANNO QUALCHE FRECCIATINA A DISTANZA?

Estratto dell’articolo di Marco Castoro per www.leggo.it

FRANCESCO TOTTI OSPITE DI SUPERTELE SU DAZN

Dopo Ilary Blasi anche Francesco Totti torna in tv. Lei in conduzione a "L'Isola dei Famosi" e lui ospite da Pierluigi Pardo […] a "Supertele" su Dazn dopo il posticipo Atalanta-Roma.

Ma la coincidenza è davvero speciale: i due andranno in onda in simultanea perché il lunedì è la serata in cui su Canale 5 va in onda l'Isola, ma il lunedì è anche la serata di Supertele, il bel programma di Piarluigi Pardo in cui si commenta il campionato e la partita del posticipo della serie A che va in onda in esclusiva su Dazn.

E questo lunedì tocca alla Roma, nel match spareggio per un posto in Champions a Bergamo contro l'Atalanta. […]

