1-TOTTI, ILARY E LA CONTESA DEI ROLEX LEI LI RESTITUISCE (MA NE MANCANO 4)

Estratto dell’articolo di Gianluca Lengua, Michela Allegri per “Il Messaggero"

francesco totti e ilary balsi - la guerra dei rolex e lo spot esselunga - vignetta by osho

Il primo round nella causa di separazione più patinata della Capitale finisce con una vittoria a metà. Ieri, in una banca del centro di Roma, Francesco Totti e Ilary Blasi si sono incontrati per mettere fine al primo tempo della battaglia dei Rolex: il giudice ha stabilito che i preziosissimi orologi che la showgirl ha prelevato dalla cassetta di sicurezza comune, sostenendo si trattasse di un regalo del quasi ex marito, siano da considerare in realtà in copossesso.

totti e ilary

Quindi ne ha ordinato la restituzione: sono da custodire in una cassetta cointestata, mentre un altro giudice dovrà ora stabilire quale dei due contendenti sia effettivamente il proprietario. Ma nell'istituto di credito c'è stato un colpo di scena: Ilary ha riconsegnato solo tre dei sette orologi scomparsi un anno e quattro mesi fa e di cui l'ex capitano giallorosso chiede la restituzione.

totti e ilary

L'incontro è avvenuto in presenza dell'avvocato Antonio Conte, per Totti, e dei legali Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, per Ilary. L'ex calciatore temeva colpi bassi, tanto che ha ingaggiato un esperto incaricato di verificare l'autenticità degli orologi, che è stata certificata. Ma all'appello mancherebbero - sostiene Totti - diversi pezzi della collezione, che inizialmente, durante il procedimento di primo grado, la conduttrice aveva dichiarato di custodire.

Nonostante il Tribunale avesse da tempo ordinato di restituire i preziosi, l'incontro è avvenuto solo ieri a causa di continui rinvii dovuti al mancato accordo su luogo e data. Ma la battaglia è ancora aperta: se non verranno portati in banca anche gli altri pezzi della collezione, Totti è pronto a passare ad ulteriori vie legali.

ILARY BLASI ROLEX

Intanto il giudice Simona Rossi, del Tribunale civile, che si occupa della separazione con reciproca richiesta di addebito, ha fissato la prossima udienza per il 24 gennaio 2024. Fino a quel giorno analizzerà le memorie presentate dalle parti. Poi, deciderà quali prove ammettere, tra messaggi sul telefono, report di investigatori privati, fotografie. Da decidere poi quanti e quali testimoni convocare in aula. […]

2-TOTTI-BLASI SUI ROLEX POTRANNO INDOSSARLI SOLO SE L’ALTRO VUOLE

Estratto dell’articolo di Giuseppe Scarpa per “La Repubblica”

Un sorriso beffardo ha incorniciato la faccia di Ilary Blasi nel momento preciso in cui l’esperto reclutato da Francesco Totti ha sentenziato: «Sì, sono originali». È la nuova tappa della saga dei Rolex celebrata ieri pomeriggio, nel cuore di Roma, la città che un tempo fu il palcoscenico della loro storia d’amore. Adesso, però, di quella love story non resta niente. […]

Un po’ a uno e un po’ all’altra, era stata la decisione salomonica del magistrato che era dovuto intervenire sul caso, poiché, entrambi ne reclamavano il diritto ad averli e non riuscivano a trovare un accordo. Nel frattempo, però, da quando il loro matrimonio è finito, a sfoggiarli era stata la showgirl con grande disappunto di Totti.

L’incontro di ieri tra i due ha sfiorato livelli altissimi di gelo. Saluti di circostanza, ma comunque Blasi è apparsa sempre solare. Gli illustri ex erano accompagnati dai rispettivi avvocati, Antonio Conte per l’eterno campione giallorosso assieme all’esperto che doveva confutare l’originalità dei Rolex e i legali Alessandro Simeone e Pompilia Rossi per la conduttrice.

[…] In pratica i Rolex potranno essere portati al polso dell’ex coniuge solo su autorizzazione dell’altro. Un esempio? Se Totti volesse sfoggiare uno dei Daytona tanto agognati dovrà andare a ritirarli in banca esclusivamente in compagnia della sua ex consorte che ne autorizza il prelievo. Dovrà chiedere il permesso alla Blasi.

Se uno dei due si presenta da solo la cassetta non verrà mai aperta, questo è la disposizione categorica data all’istituto di credito. C’è chi è pronto a giurare che molto difficilmente Blasi si renderà disponibile per andare nel centro di Roma, assieme a Totti, per potergli consegnare il Rolex per un fine settimana. È più probabile che rimarranno anni ad ammuffire custoditi in banca prima che il giudice stabilisca definitivamente a chi appartengano.

