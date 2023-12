8 dic 2023 16:48

PER TOTTI UN “REGALO DI NATALE” NON TROPPO GRADITO - LA GUARDIA DI FINANZA FA VISITA AL “PUPONE” PER NOTIFICARGLI L’INIZIO DI UN ACCERTAMENTO FISCALE. NESSUN PROCEDIMENTO PENALE, MA NEI PROSSIMI GIORNI IL CAPITANO DOVRÀ PRESENTARSI IN CASERMA PER DISCUTERE DEI PROPRI GUADAGNI. DOPO IL PROCESSO PER LA SEPARAZIONE DA ILARY BLASI E LA SERIE TV DI QUEST’ULTIMA SULLA LORO STORIA, UN’ALTRA ROGNA PER L’EX CAPITANO DELLA ROMA…