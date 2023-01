GLI 80.000 ARRIVATI A SUA SUOCERA NON ERANO PER LE SCOMMESSE? NO, QUELLI SONO I SOLDI CHE IO GLI HO CHIESTO IN PRESTITO. CE LI HO ANCORA TUTTI"

Giacomo Amadori per “la Verità”

Parlare di Francesco Totti e della sua passione per il gioco d'azzardo con i suoi amici è un po' come chiacchierare con er Pomata o rivivere le mandrakate di Febbre da cavallo.

TOTTI PARTY POKER

Respiri un clima di spensierata innocenza, di chi ha appena finito di sparare i botti a Capodanno e si aggira per il locale ormai vuoto ancora con il cappellino a forma di cono in testa e la trombetta sfiatata. La telefonata con D.M. è iniziata così. Con questa sensazione.

Anche perché lui, l'amico di Totti segnalato all'Antiriciclaggio, quasi non si capacita dell'inferno che si è scatenato per i milioni spesi da Totti nei casinò di Monte Carlo, Las Vegas o Londra, ma anche per gli 80.000 euro inviati dal Pupone sul conto della suocera di D. e subito trasferiti da quest' ultimo sul proprio conto.

Sono soldi che sono serviti a Totti per scommettere online senza dare nell'occhio?

«Noooo. Io sono un amico di Francesco da quindici anni e visto che io e mia moglie abbiamo avuto dei problemi, non mi vergogno a dirlo, gli abbiamo chiesto un prestito di 160.000 euro e ce l'ha concesso. Lo ha fatto con me, e non solo con me. È successo pure ai cugini, ad altri familiari. Per quanto riguarda Francesco che va al casinò e si gioca i soldi suoi, che ha guadagnato regolarmente beh quella è una questione sua»

Nella sos trovano sospetto che Totti mandi soldi a sua suocera e poi a lei arrivino vincite online scommette per Totti?

TOTTI PARTY POKER

«So' io che gioco, c'ho un amico che c'ha sei sale scommesse, ma i soldi che mi ha dato Totti non li ho mai prelevati e mandati a nessuno. Quelli sono rimasti a noi perché poi ce l'abbiamo fatta da soli».

L'ipotesi è che Totti vi paghi per fare le giocate al suo posto

«Ma allora come faccio ad avere ancora i suoi soldi sino all'ultimo centesimo. Avrei dovuto prelevarli o girarli con bonifici, no? Me li ha prestati e io gli ho detto "te li ridarò piano piano", anche se spero, le dico la verità, che non me li richieda. Comunque io non li ho mai spesi, non sono mai usciti dal mio conto e ormai sono passati anni».

Prima l'ex capitano della Roma girava i soldi al fratello Riccardo e Riccardo li ritirava in contanti Francesco frequentava anche qualche bisca vista la sua passione per il poker?

«Ma no, ma quali bische, io conosco tutto di lui. Lui c'ha un forte amore per il casinò di Monte Carlo. Ancor di più per quello de Las Vegas, però, lì non è che ce può anda' in un'ora di aereo»

Ma perché i Totti fanno un così gran numero di prelievi di denaro contante?

totti e ilary

«C'ha duemila problemi Francesco. Lui paga tanta gente, regala molti soldi. È molto generoso eh. Francesco proviene da una famiglia umile e gli amici li ha sempre avuti umili purtroppo per lui. Ha pagato 100.000 euro di cure mediche a una bambina. Francesco aiuta tutti e starà fuori di tre milioni negli anni. Soldi che non ha mai chiesto indietro. È persona d'oro.

Poi se si gioca pure qualche cosetta, saranno affari suoi, no? Però quelli di Monte Carlo so' tutti soldi che lui ha guadagnato regolari e per quanto riguarda me, io tutto quello che lui m' ha dato, per fortuna, non l'ho mai prelevato. Certo con i miei soldi qualche scommessine la faccio. C'ho degli amici che c'hanno sei sale scommesse sui Castelli. Ma gioco per me».

Però così ha attirato l'Antiriciclaggio

«Oh non è che abbiamo preso i soldi dalla camorra, eh. Ce li ha prestati Francesco Totti.

È un giocatore di calcio rinomato, uno che ha guadagnato miliardi, cioè»

Francesco non chiede agli amici di puntare al suo posto?

francesco totti e noemi bocchi a natale

«Perché non lo po' fa' da solo? Non è più mica un calciatore eh, è un cittadino normale adesso. E comunque lui gioca al casinò,».

Quindi questi soldi da Malta non sono del Pupone?

«No, quelli sono i miei! C'ho tutte le ricevute io! Ho scommesso io, sui Mondiali pure, e ho vinto io. Una volta tremila, una volta cinquemila euro, ma non è che li ho rigirati a qualcuno».

Glielo richiedo: gli 80.000 arrivati a sua suocera non erano per le scommesse?

TOTTI E DEL PIERO IN QATAR

«No, quelli sono i soldi che io gli ho chiesto in prestito. Io gli chiedo un prestito ogni tanto, lui me lo fa, adesso s' incazzerà pure che io ce li ho ancora tutti quei soldi. Ehhh, qui viene fori l'amico che non è fedele...»

Lei glieli chiede perché dice di essere in difficoltà?

«No, ma io ce so' stato in difficoltà , purtroppo. Però adesso non ce sto più».

Ha visto che Totti solo a Monte Carlo, in un paio di stagioni, ha bonificato 2,8 milioni di euro?

«Eh, ce sta pure che magari che quando uno se separa magari c'ha un pochettino più de pazzia no? Capisce?»

Certo.

«Poi magari qualche amico gli avrà pure detto: "vai piano"»

Anche perché prima o poi finiscono i soldi, voi non glielo dite?

«Eh. Quello certo, ma ce so' pure i cuggini, magari glielo diceva la moglie eh. Io me ce so' trovato qualche volta, però non è che je posso di': "Aho, ti alzi o ti meno", so' soldi suoi, suppongo che c'abbia la testa pe' sape' quello che fa».

Lei lo ha mai accompagnato a Monte Carlo?

«Ci siamo stati, parecchie volte, sì. Io ci so' andato, che ne so, dieci volte, ma lui so' da ventiquattr' anni che va là. Non è che ha iniziato adesso, eh. Cioè, il problema s' è smosso adesso, ma lui so' vent' anni che va ai casinò, eh. Se vai a Monte Carlo è pieno di giocatori, eh. Ce sta Mbappé, ce sta mezza Roma, ci vanno tutti quanti».

totti ilary

Chi ci va della Roma? Ci andava Nainggolan, no?

«Beh, si, all'epoca. Andavano loro, c'andava Pjani, c'andava questi, però, insomma, non lo so se ci vanno ancora. Però è normale, questi guadagnano sette-ottocentomila euro al mese»

Lei sa se per questo vizio Totti litigasse con Ilary?

«No, assolutamente no».

Al casinò ci portava anche la Blasi?

«Ci andava sempre con la famiglia, con gli amici. Forse è una cosa (la segnalazione, ndr) che ha fatto parti' la moglie? Adesso che stanno litigati? Non lo so com' è partita sta cosa».

In banca hanno scritto che quando vi hanno chiesto informazioni siete stati un po' omertosi

totti calcio a 8

«No, allora, quella della banca mi ha chiesto: "Ma chi è questo Totti Francesco?" "È un mio amico da quindici anni, è un amico nostro intimo, gli ho chiesto un prestito e me l'ha fatto ". A un certo punto me so' incazzato e le ho detto "ma che te frega perché me li ha dati? Non ce sta scritto prestito infruttifero?".

A me quella della banca m' ha pure chiesto una maglietta e poi me l'ha messa al culo perché ha fatto la segnalazione. Il problema è che così me ce fanno litiga' con Francesco perché lui dice: "Ammazza, m' hai chiesto altri ottanta e quelli ancora non li hai spesi?". Totti è un amico mio, che ha guadagnato, ha pagato le tasse, non c'ha mai avuto un accertamento fiscale. E oggi gli devono fa' male».

Perché dice così?

«Perché so' vent' anni che gioca al casinò e sta a usci' tutto adesso. Il problema è il matrimonio che è finito? In questo momento non riesco manco a parlacce con Francesco, perché sta in crociera, là è notte. Gli ho mandato un messaggio: "Me chiami? Qua è un macello". Ancora non lo ha letto».

Quindi secondo lei Totti non ha un problema con il gioco?

«Se lui ha guadagnato, che ne so, duecento milioni e se ne è giocati venti, lo po' fa'. Non è che è povero c'ha palazzi, c'ha prestigiosi attici con piscina in affitto, se pure finisce i soldi ha 100-200 milioni di immobili c'ha la villa all'Appia che vale 20 milioni, non è un poveraccio Io pure gioco 500-600 euro e guadagno 6-7.000 euro al mese con mia moglie, adesso che è stata promossa, insomma begli stipendi anche grazie a Francesco che ci ha aiutato nel mondo dello sport».

francesco totti radja nainggolan fotografati da simone cecchetti

In che senso vi ha aiutato?

«Nel senso che siamo "portati", essendo amici suoi ce vedono in un certo modo, ma adesso ci vedranno male perché sta uscendo come un delinquente 'sto cristiano».

Ma perché quegli 80.000 lei li ha fatti inviare a sua suocera e poi li ha spostati in giornata?

«Io li ho fatti mandare a mia suocera perché in precedenza aveva già fatto un bonifico a me. Poi li ho fatti togliere perché la madre di mia moglie ha anche altri parenti, c'ha 85 anni e se me more diventano tutti eredi. Io campo coi soldi dei miei suoceri che stanno in casa con noi. Con quei tremila euro faccio la spesa, ci pago le bollette per questo dico che i soldi di Totti stanno tutti là».

E le scommesse come le paga?

«Anche quelle coi soldi dei mi' soceri. Quando prendo le loro pensioni gioco 300 euro 500 euro per prenderne 3-4.000. La passione ce l'ho anche io, ma sono sale scommesse regolari. Pensa che Totti giochi per 2.000 euro? Francesco quando va a Monte Carlo manco li guarda 6.000 euro...».

Negli ultimi anni la sua passione per il gioco è peggiorata?

NAINGGOLAN TOTTI

«Posso dire che da quando ha smesso di giocare a calcio c'ha avuto una grande carenza di adrenalina e infatti nella lettera che ha letto alla fine della sua ultima partita, e noi stavamo tutti là, ha detto agli amici: "Stateme vicino". Il problema è che lui prima era impegnato e adesso essendo libero e con tanti soldi magari si è dedicato di più a Monte Carlo. Francesco è peggio de me, siamo gente così ancora neonati de testa, ma nessuno è bandito. L'unica cosa stronza che ce famo è la coca».

La coca?

«(Ride, ndr) La CocaCola zero e, poi, c'abbiamo sto piccolo vizio del gioco».