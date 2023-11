1. QUEL CHE RESTA DEI TOTTI

Giulia Zonca per “La Stampa” - ESTRATTI

Quella sua maglietta fina. Si torna lì, al piccolo grande amore tra Francesco e Ilary, tra Totti e Blasi, cronaca molto grezza di una rottura da cui si salva solo la dedica stampata da Totti nel derby della dichiarazione: «6 unica». Il lascito per chi ha guardato da fuori la coppia della grande illusione. Non a caso, anche il titolo del docufilm, «Unica», in onda su Netflix: una storia di corna per stomaci forti.

A un minuto e 16 secondi siamo a «facevamo sesso regolarmente» e da lì si scende. Reduci da quattro puntate di «Beckham» in cui adorare ogni dettaglio offerto con cautela, beati tra la sublime indolenza di Victoria e le adorabili ossessioni di sir David, ci si sente spiazzati da questi retroscena istantanei. Sono privati dal filtro del tempo, compressi in una serie di necessarie e comprensibili istanze: la rivincita, la ricostruzione sofferta di chi ha subito il giudizio arbitrario di migliaia di tifosi, di una città partigiana.

A un certo punto Ilary accenna a una richiesta fuori registro dell'ex marito: «Voleva che rinunciassi al mio lavoro». Frase troppo pesante per essere seppellita tra le bassezze di una faida. Lei denuncia il pregiudizio, ritiene di essere stata considerata responsabile perché lui è l'ottavo re di Roma, nato in mezzo alla mitologia, considerato una divinità, invece ne esce come succederebbe a chiunque altro al posto suo. Provata, sfocata, vendicativa, impaziente di dirsi risolta. Come se fosse facile rimettere insieme i pezzi o, peggio, riassemblare il mosaico per la curiosità di una moltitudine. Manca l'aria e per questo si respira solo quando compare la maglietta, almeno lì non siamo voyeur invitati dentro la separazione altrui, ma testimoni di un momento condiviso. «6 unica» è ancora nel guardaroba (che ha una porta blindata): quel che resta dei Totti.

Quando Ilary estrae la reliquia si ritrova pure in faccia lo sguardo più sincero dell'intera registrazione: «Non lo so se mi appartiene ancora sta maglia». A noi estranei appartiene ancora, un gesto romantico e plateale esibito in un Roma-Lazio del 2001, Totti in ginocchio tra la Sud e la tribuna ed è quel che ci si tiene addosso dopo questa maratona di brutalità.

Ps. Ogni riferimento ai figli è stato volutamente omesso.

2. LA VERSIONE DI ILARY

Renato Franco per il “Corriere della Sera” - Estratti

«Ha giurato davanti a me e davanti ai miei figli che era tutto inventato. Mi sono sentita stupida, poi ho provato delusione, schifo. È stata un’umiliazione come donna e come madre». Eccola la verità di Ilary Blasi sulla fine del rapporto con Francesco Totti: io non l’ho tradito, lui invece ha tradito me. Lei che lo becca a casa di Noemi Bocchi, lei che lo fa seguire da un investigatore privato, le voci che diventano prove di infedeltà. Una storia come tante, la differenza la fanno i due protagonisti: belli, famosi e di successo. Ma l’happy end è solo al cinema.

Disponibile in streaming su Netflix, Unica è il docufilm in cui la conduttrice parla per la prima volta della separazione più mediatica degli ultimi anni. Il primo a prendere le distanze è Francesco. È il 2021.

«Ai primi di novembre comincio a notare un marito più silenzioso del solito, schivo, percepivo che ce l’avesse con me, ma non mi diceva niente». Passano due mesi e dopo una cena lui le chiede conto di un ragazzo: «Francesco aveva i miei codici del cellulare e aveva trovato uno scambio di messaggi tra me e la mia amica Alessia». Ilary giura che hanno preso solo un caffè tutti insieme, Totti è convinto ci sia altro, come dirà nell’intervista rilasciata a Cazzullo proprio sul Corriere : «So che ha frequentato lui e altri uomini un po’ troppo da vicino».

Ilary invece assicura che non c’è stato niente: «Per la prima volta in 20 anni tocca a te credere a me, visto che in 20 anni sono sempre stata io a dover difendere te, anche ai tempi di Flavia Vento», quando si diceva che l’ex 10 della Roma avesse avuto una relazione con lei. Totti però non le crede e intanto si organizza una doppia vita. Quando Dagospia svela il nome di Noemi Bocchi, Ilary pensa a una bufala: «Lui giura davanti a me e davanti ai miei figli che era tutto inventato». È talmente convincente che la conduttrice va in tv (a Verissimo) per lanciare l’ Isola dei famosi e non ha dubbi, attacca stampa e media in modo quasi violento: «Lui mi aveva rassicurato: puoi dire quello che vuoi, non ho niente da nascondere. E io sono andata lì come una kamikaze, a bomba: a riguardarmi una cretina».

I primi dubbi di Ilary si trasformano in certezze, la favola di Cenerentola e del Principe Azzurro si sgretola insieme a tutto il castello: «Volevo vedere con i miei occhi e volevo avere delle prove, perché Francesco non l’avrebbe mai ammesso. La sera del 2 luglio dice che ha una cena». Ma omette il dettaglio che è da Noemi, sotto la cui casa Ilary troverà la macchina del marito parcheggiata. Per fugare ogni dubbio sull’infedeltà del marito alla fine ingaggia un investigatore privato ma la vicenda prende una piega tragicomica: «L’investigatore si è fatto sgamare». A questo punto però le carte sono scoperte, lui sa che lei sa: «Lo metto all’angolo, ammette il tradimento ma ne parla come di una frequentazione leggera: era bravo a dire cazzate».

È l’epilogo di 20 anni d’amore, con una battuta finale che rivela l’animo autoironico di Ilary: lo riprenderesti quel caffè? «Farei pure altro a ’sto punto».

(...) Una storia che tra tanti retroscena ne svela uno più inquietante di tutti, quando Totti detta le sue condizioni per tornare ad avere fiducia in lei: «Non devo vedere mai più la mia amica Alessia, devo cancellarmi dai social e smettere di lavorare». Una parabola che rivela una mentalità che in questi giorni fa riflettere ancor di più: lui sempre chiamato l’ex campione, lei definita l’ex letterina...

