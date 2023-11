TOTTI VUOLE UN FIGLIO DA NOEMI! SECONDO "NOVELLA 2000" L’EX CAPITANO IGNORA IL DOC DI ILARY E PENSA AD ALLARGARE LA FAMIGLIA. "NON È UN MISTERO CHE TRA I SUOI DESIDERI C’ERA QUELLO DI AVERE CINQUE FIGLI. NONOSTANTE IL FALLIMENTO DEI RISPETTIVI MATRIMONI, FRANCESCO E NOEMI CREDONO FORTEMENTE NELLA FAMIGLIA. L’ARRIVO DI UN BAMBINO LI RENDEREBBE ANCORA PIÙ UNITI" - DA QUALCHE TEMPO NELLA CAPITALE SI È SPARSA ANCHE LA VOCE CHE LUI VORREBBE TORNARE A VIVERE ALL’EUR, DOVE HA VISSUTO PER OLTRE VENT’ANNI CON LA SUA EX MOGLIE. IL MOTIVO…

Margherita Fiori per Novella 2000 - Estratti

francesco totti noemi bocchi

Christian, Chanel e Isabel Totti. Sofia e Tommaso Caucci. Sono i figli di Francesco Totti e Noemi Bocchi, che formano una famiglia allargata e serena. Numerosa, sì. E destinata a crescere. Non è un mistero che tra i desideri dell’ex capitano della Roma c’era quello di avere cinque figli. Da quando al suo fianco c’è Noemi, il desiderio sembra essersi avverato. Ma l’amore che unisce l’ex calciatore alla sua nuova compagna potrebbe trasformarsi presto e crescere ancora di più con l’arrivo di un altro figlio.

Francesco Totti e Noemi Bocchi stanno insieme da quasi due anni e insieme convivono in un elegante attico di Roma Nord. Da qualche tempo nella Capitale si è sparsa la voce che lui vorrebbe tornare all’Eur, dove ha vissuto per oltre vent’anni con la sua ex moglie. Il motivo è semplice: il campione vorrebbe stare più vicino ai suoi tre figli.

A dispetto della separazione, gli eredi di Totti e Ilary vedono tanto la madre quanto il papà. Ma il desiderio di essere più presente possibile da parte di papà Francesco è molto forte. Non è un caso che i ragazzi più grandi e la piccola Isabel siano spesso in sua compagnia.

totti noemi bocchi

Nonostante il passato di entrambi, segnato dal fallimento dei rispettivi matrimoni, Francesco e Noemi credono fortemente nella famiglia. L’arrivo di un bambino li renderebbe ancora più uniti e sarebbe il simbolo di un nuovo inizio, dopo gli inizi tormentati della loro storia. Che oggi, alla luce della messa in onda su Netflix di Unica, l’intervista-documentario in cui Ilary ha raccontato la sua versione della separazione, sono tornati a essere un argomento all’ordine del giorno. La conduttrice, in un’ora e venti di confessione, ha rivelato come ha scoperto la frequentazione tra suo marito e la nuova compagna, attenta a non chiamarla mai per nome.

NOVELLA 2000 COVER

Tra pedinamenti in compagnia di un’amica, convocazioni da parte di un misterioso paparazzo e l’ingaggio di un investigatore privato, la bionda ex letterina che nel corso degli anni ha costruito una carriera da fare invidia, ha trovato una risposta ai suoi dubbi: Francesco e Noemi erano una coppia. Totti da parte sua non ha mai negato l’amore per Noemi, ma ha sempre detto di aver iniziato la relazione con lei dopo aver scoperto che Ilary frequentava altri uomini, insomma, al di là del clamore, Unica non sposta di una virgola il dibattito tra i due ex.

«Faccia e dica quello che vuole», pare sia stato l’unico commento di Totti dopo aver visto il trailer di Unica. In pratica un’alzata di spalle indifferente. Totti e Ilary è il passato. Ora ci sono Totti e Noemi, che al di là di tutto quello che è stato scritto da più di due anni, vivono il loro amore alla luce del sole. Così come fa lei, la Blasi, con l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Hanno festeggiato un anno d’amore a New York nei giorni scorsi. Lontani dall’eco della messa in onda di Unica.

CRISTIAN TOTTI E LA MAMMA ILARY NOVELLA 2000

I ragazzi, dunque, sempre al primo posto. La deve pensare così anche Noemi, che finora è l’unica che non ha mai parlato pubblicamente. Si è esposta sui social solo in occasione dell’intervento all’addome subito a marzo scorso: «Dopo 8 anni dalla seconda gravidanza ho scoperto che quello che avevo ha un nome e racchiude tutti i sintomi che ho: soffro di Diastasi Addominale», scriveva su Instagram. «Ho deciso di fare la mia parte condividendo il mio percorso». Ora c’è chi spera che condividerà presto un altro percorso, quello di una nuova maternità.

TOTTI NOVELLA 2000

francesco totti noemi bocchi agli internazionali di tennis a roma 4

NOEMI BOCCHI E I FIGLI NOVELLA 2000 ILARY CON I FIGLI CRISTIAN CHANEL E ISABEL NOVELLA 2000

TOTTI E NOEMI BOCCHI francesco totti noemi bocchi agli internazionali di tennis a roma 1 francesco totti e noemi bocchi in madagascar francesco totti e noemi bocchi in madagascar francesco totti noemi bocchi a ponza totti noemi totti e noemi a hollywood francesco totti e noemi bocchi al concerto di vasco rossi FRANCESCO TOTTI NOEMI BOCCHI