24 apr 2024 16:05

TRADIMENTO A MOSCA! – IL VICEMINISTRO DELLA DIFESA RUSSO, TIMUR IVANOV, È STATO ARRESTATO PER TRADIMENTO, NON PER CORRUZIONE. LO RIVELA IL MEDIA INDIPENDENTE RUSSO “ISTORIES”, CHE CITA DUE FONTI DELL’FSB: “LA MOTIVAZIONE DELLA TANGENTE È PER IL PUBBLICO. FINORA NON VOGLIONO PARLARE APERTAMENTE DI TRADIMENTO: È UN GRANDE SCANDALO. PUTIN HA ORDINATO L'ARRESTO DOPO ESSERSI CONVINTO CHE…"