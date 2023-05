IL TRADIMENTO PUÒ TENERE IN VITA MATRIMONI MORENTI? LA SEXPERTA TRACEY COX HA RACCOLTO LE STORIE DI DONNE CHE TROMBANO IN GIRO PER POI TORNARE TRA LE BRACCIA DEL MARITO A FINE GIORNATA: C’È CHI LO FA PERCHÉ È INSODDISFATTA SESSUALMENTE, MA NON VUOLE ABBANDONARE LA SUA FAMIGLIA. E C’È CHI GIURA CHE SCOPARE CON L’AMANTE ABBIA MIGLIORATO ANCHE IL SESSO NELLA COPPIA – MA TRADIRE NON SEMPRE PORTA A…

La maggior parte delle donne tradisce perché sente che il matrimonio è fallito o nel disperato tentativo di sostenere una relazione sessualmente insoddisfacente. Oppure spera di tenere vivo il sesso con il proprio partner. Ma perché “giocare in trasferta” quando le cose vanno già abbastanza bene in casa? Tracey Cox ha raccolto la testimonianza di tre fedifraghe.

La mia storia extraconiugale carica il sesso con mio marito

Martina, ha 25 anni e da quattro ha una relazione

Non mi lamento del mio partner. È un papà eccezionale, è in forma, divertente e attraente. Ridiamo, andiamo d'accordo. Il nostro sesso è molto, molto buono, ma c'è una ragione per questo. Lo mantengo eccitante avendo un’altra relazione

Ho un forte desiderio sessuale ma trovo noioso il sesso monogamo. Fantasticavo sul sesso con altri uomini mentre facevo sesso con mio marito. Ha funzionato ma alla fine ha perso il potere di eccitarmi.

Sono quasi imbarazzato ad ammettere con chi ho la mia relazione: il mio personal trainer. Sì, è un cliché ma è difficile non creare tensione sessuale quando ti mettono le mani sul corpo, e la maggior parte sono attraenti. Abbiamo iniziato flirtando, c'erano molte allusioni sessuali, intenso contatto visivo. Volevo disperatamente dormire con lui.

Mio marito è andato con i suoi genitori per un fine settimana per fare dei lavori in casa loro. Sapevo che questa era la mia opportunità.

Ci siamo incontrati per un drink che si è trasformato in una cena che si è trasformata in noi che limonavamo come matti in un vicolo. Gli ho fatto un pompino. Mi ha baciato il seno. Sono tornato a casa e ho lasciato andare la babysitter ed ero così eccitato che mi sono masturbata nel momento in cui se n'è andata mentre era su FaceTime con lui.

Questo è stato quattro anni fa. Avevo dimenticato che il sesso poteva essere in technicolor, non solo in bianco e nero. Non ho mai fatto sesso così. Il sesso tra amici è caldo ma il brivido svanisce. Questo no. Mi spinge a fare cose che sono fuori dalla mia zona di comfort. Mi dice che è "pazzo di me", ma sa che non lascerò mai il mio partner e non vuole che lo faccia.

La relazione ne ha risentito nel modo opposto rispetto a come mi aspettassi: mi ha fatto desiderare di più il sesso con mio marito. Torno dopo aver visto il mio amante e mi sento sexy e desiderata. Non sono sicura da dove mio marito pensi che provenga tutta questa ritrovata energia sessuale e inventiva – sarei molto sospettosa se fossi in lui! - ma non ha dubbi. Lo apprezza e basta. Perché dovrei smettere? Ci sta avvantaggiando entrambi.

Il mio lavoro rende troppo difficile resistere

Alyssa, 41 anni, lavora nel settore immobiliare ed è da tre anni al suo secondo matrimonio

Il mio primo matrimonio non è finito perché avevo delle relazioni, è finito perché sono diventato troppo grande per mio marito. L'ho superato in termini di carriera e mi sono mescolato con uomini di calibro diverso. Più intelligente, più ricchi e più interessanti. Non ero mai stata con uomini come questi, ed era impossibile resistere.

Tutti hanno storie extraconiugali nel mio lavoro: le donne e gli uomini. Siamo fuori casa per molto tempo, si beve molto e si socializza. Amavo il mio primo marito, ma più come amico. Non facevamo sesso da un anno quando ho avuto la mia prima relazione, quindi non mi è sembrato di tradire.

È iniziato con una sessione di baci con un collega. Mi sono svegliata e avevo succhiotti sul collo. Sono andata in giro con il dolcevita per una settimana e mio marito non ne aveva idea del motivo.

Una volta che hai rotto il sigillo di fedeltà e te la sei cavata senza essere scoperta, è difficile smettere. Ho dormito con quel ragazzo due settimane dopo e il sesso è stato carico ed eccitante. Questo è il sesso che bramo.

Il mio lavoro non ha salvato il mio primo matrimonio, ma il sesso regolare mi ha reso più gentile e più tollerante nei confronti di mio marito più a lungo. Alla fine ci siamo lasciati e ho incontrato il mio secondo marito un anno dopo grazie il lavoro.

È dinamico e di successo, anche se ora mi rendo conto che due persone ambiziose in una relazione non funzionano. Non ci vediamo mai e quando lo facciamo, ci dedichiamo solo metà dell'attenzione.

Penso che sia ingenuo aspettarsi che tutti i tuoi bisogni vengano soddisfatti da una sola persona. Non sono sicuro che mio marito stia facendo lo stesso, ma mi aspetto che lo faccia. Non mi darebbe davvero fastidio.

Il sesso occasione mantiene vivo il mio rapporto

Emilia, 33 anni, è sposata da 13 anni e fa sesso extraconiugale da sette anni

Ho avventure di una notte con sconosciuti. Tecnicamente non ho relazioni, ma tradisco senza alcun desiderio di smettere. Confrontando le due forme di tradimento, penso che il sesso una tantum sia molto meno di un tradimento con una relazione a lungo termine.

Mi sono sposato molto presto e molto velocemente.

Ci siamo conosciuti e sposati in otto mesi. All'epoca ero incinta di tre mesi. Abbiamo un figlio. Ho solo otto anni meno di mio marito, ma mi sento più giovane di 20 anni. Ha 38 anni e si comporta come se avesse sessant'anni. È costantemente stanco, io sono pieno di energia. A lui piace la routine, a me le novità. Odia viaggiare, io lo adoro. Facciamo sesso una volta ogni tre mesi, al buio, in stile missionario. Nonostante le nostre ovvie differenze, abbiamo una bella vita insieme, almeno adesso.

Cinque anni fa, mi sentivo solo e infelice e ho avuto un piccolo crollo mentale. Un caro amico, mi ha suggerito di cercare sesso al di fuori del matrimonio per portare un po' di "gioia" nella mia vita. Pensavo fosse pazzo, ma due mesi dopo mi sono iscritta a Tinder.

Il mio primo collegamento è stato con un ragazzo sulla quarantina. Non ero sicuro della mia attrattiva e non puntavo in alto. Ci siamo incontrati in un bar vicino alla stazione dove abitava. Sembrava entusiasta quando mi ha visto. L'attenzione e l'evidente desiderio mi hanno fatto venire voglia di piangere. Non mi sono resa conto di quanto mi mancasse finché non mi sono state rivolte attenzioni.

Il sesso che abbiamo fatto è stato molto dolce: penso che il ragazzo abbia sentito che era la prima volta che mi mettevo in gioco ed ero vulnerabile. Voleva incontrarmi di nuovo, ma sapevo già che se l'avessi fatto, sarebbe saltata la regola di una sola notte.

Da allora, ho incontrato uomini per fare sesso ogni sei settimane. Quasi tutti sono stati incontri sessuali piacevoli e onesti in cui ognuno ottiene ciò che vuole.

Non è solo sesso, spesso resto in giro e chiacchiero per un po'. Sono sempre durante il giorno e non c'è alcol coinvolto, il che mi aiuta a tenermi al sicuro e riduce le possibilità di essere scopert.

Il mio matrimonio non è perfetto, ma non è nemmeno abbastanza grave da sottoporre mio marito e mio figlio al trauma dell’abbandono. Questo è il mio modo per farlo funzionare.

